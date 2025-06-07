"Дело не в Трампе": Зеленский ответил на сравнение войны с детской дракой
Война России против Украины - это не драка детей на детской площадке. Но, президент США Дональд Трамп, не виноват, что не может полностью понять ситуацию.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в программе This Week, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
На днях Трамп сравнил Украину и Россию с детьми, которым нужно дать подраться, прежде чем разнимать, а также предположил, что ему придется ввести санкции против обеих сторон.
"Дело не в президенте Трампе. Дело на самом деле в любом человеке, который находится за тысячи миль и не может полностью почувствовать и понять эту боль", - ответил на это заявление Зеленский в программе This Week.
Как подчеркнул президент, он и российский диктатор Владимир Путин - не дети на детской площадке.
"Он (Путин - ре.) - убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей", - сказал Зеленский, добавив, что не верит в желание российского диктатора идти к миру, и призвав Трампа и Запад к более сильным санкциям против России.
Трамп и война России против Украины
Во время избирательной кампании в США Трамп неоднократно обещал быстро закончить войну России против Украины. Даже говорил, что способен это сделать за 24-48 часов. Однако после прихода в Белый дом от этих обещаний фактически отказался. В его команде объясняли, что эти заявления были "шуткой".
Однако Трамп все же пытается собственным способом достичь мира между Украиной и РФ. В частности, американский президент провел два разговора с российским диктатором, но не смог заставить его прекратить агрессию против Украины.
Кроме того, переговоры между Украиной и РФ, к которым постоянно призывает Трамп, зашли в тупик. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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