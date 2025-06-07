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"Дело не в Трампе": Зеленский ответил на сравнение войны с детской дракой

Киев, Суббота 07 июня 2025 10:06
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"Дело не в Трампе": Зеленский ответил на сравнение войны с детской дракой Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Война России против Украины - это не драка детей на детской площадке. Но, президент США Дональд Трамп, не виноват, что не может полностью понять ситуацию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в программе This Week, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

На днях Трамп сравнил Украину и Россию с детьми, которым нужно дать подраться, прежде чем разнимать, а также предположил, что ему придется ввести санкции против обеих сторон.

"Дело не в президенте Трампе. Дело на самом деле в любом человеке, который находится за тысячи миль и не может полностью почувствовать и понять эту боль", - ответил на это заявление Зеленский в программе This Week.

Как подчеркнул президент, он и российский диктатор Владимир Путин - не дети на детской площадке.

"Он (Путин - ре.) - убийца, который пришел в этот парк, чтобы убивать детей", - сказал Зеленский, добавив, что не верит в желание российского диктатора идти к миру, и призвав Трампа и Запад к более сильным санкциям против России.

Трамп и война России против Украины

Во время избирательной кампании в США Трамп неоднократно обещал быстро закончить войну России против Украины. Даже говорил, что способен это сделать за 24-48 часов. Однако после прихода в Белый дом от этих обещаний фактически отказался. В его команде объясняли, что эти заявления были "шуткой".

Однако Трамп все же пытается собственным способом достичь мира между Украиной и РФ. В частности, американский президент провел два разговора с российским диктатором, но не смог заставить его прекратить агрессию против Украины.

Кроме того, переговоры между Украиной и РФ, к которым постоянно призывает Трамп, зашли в тупик. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Война России против Украины Мирные переговоры
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