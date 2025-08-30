UA

Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Трамп сумнівається у зустрічі Зеленського та Путіна, але тристоронні переговори будуть

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп не впевнений у перспективах зустрічі лідерів України та РФ. Але, на його думку, тристоронні переговори за участі США - відбудуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю Daily Caller.

"Тристоронні переговори відбудуться. Щодо двосторонніх, то я не знаю, але тристоронні відбудуться. Але, знаєте, іноді люди до цього не готові", - сказав президент США.

Крім того, Трамп знову порівняв президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна з "дітьми на майданчику".

"У вас є дитина, і на дитячому майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять одна одну, і вони починають гойдатися, гойдатися і гойдатися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися", - заявив він.

Варто додати, що Трамп вже наводив подібну аналогію у липні 2025 року. Тоді він порівняв війну РФ проти України з бійкою дітей у парку.

Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Путін - не дитина в парку, а "убивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей".

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, 18 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним розпочав підготовку до зустрічі лідерів України та Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Путін висловив готовність до такого саміту. Проте наразі Росія продовжує відтягувати зустріч і висувати умови.

Глава російського МЗС Сергій Лавров наголосив, що подібні переговори "потребують ретельної підготовки".

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу підкреслював, що саме Росія блокує проведення цієї зустрічі.

