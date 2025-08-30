Трамп сумнівається у зустрічі Зеленського та Путіна, але тристоронні переговори будуть

"Тристоронні переговори відбудуться. Щодо двосторонніх, то я не знаю, але тристоронні відбудуться. Але, знаєте, іноді люди до цього не готові", - сказав президент США.

Крім того, Трамп знову порівняв президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна з "дітьми на майданчику".

"У вас є дитина, і на дитячому майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять одна одну, і вони починають гойдатися, гойдатися і гойдатися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися", - заявив він.

Варто додати, що Трамп вже наводив подібну аналогію у липні 2025 року. Тоді він порівняв війну РФ проти України з бійкою дітей у парку.

Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Путін - не дитина в парку, а "убивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей".