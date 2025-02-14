Трамп анонсировал переговоры между Украиной и РФ в Саудовской Аравии о завершении войны

Президент США Дональд Трамп анонсировал еще одну переговорную встречу представителей Украины и России о завершении войны. По его словам, она должна пройти в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме 13 февраля.

Напомним, что ранее Трамп не исключил встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

"Представители США, Украины и России на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии по урегулированию войны", - сказал американский президент.

Заявления Трампа о переговорах по войне

Напомним, Дональд Трамп анонсировал встречу 14 февраля представителей Украины, России и США на Мюнхенской конференции по безопасности.

Однако в Офисе президента Украины отрицают вероятность подобных переговоров и подчеркнули, что украинская сторона сначала должна вести переговоры с Америкой и Европой.

В Мюнхене также анонсирована встреча президента Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Западные СМИ сообщили, что переговоры с украинской стороной в Мюнхене будут происходить в кулуарах.

Подробнее о встречах лидеров и темах переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности, - читайте в нашем аналитическом материале.

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