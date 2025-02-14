У Зеленского отреагировали на заявление Трампа о разговоре с россиянами в Мюнхене

Украинская сторона не планирует вести разговоры с представителями России на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Возможность встречи между представителями Киева и Москвы на данном мероприятии перед этим анонсировал президент США Дональд Трамп.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в разговоре с журналистами.

"Украинская позиция неизменна. Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира", - сказал чиновник.

Он отметил, что только согласованная общая позиция "должна быть на столе для разговора с россиянами".

"За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится", - подчеркнул Литвин.

Трамп говорил о возможной встрече в формате Украина-РФ-США в Мюнхене

Напомним, вечером 13 февраля президент США Трамп на пресс-конференции заявил, что 14 февраля в Мюнхене на конференции по безопасности состоится встреча представителей Украины, России и Штатов.

По словам американского президента, на данном мероприятии "будут высокопоставленные чиновники из России, Украины и США".

Стоит также напомнить, что ранее была анонсирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях конференции в Мюнхене.

Добавим, 10 февраля западные СМИ писали о том, что хотя Зеленский посетит Мюнхен, переговоры будут проходить в кулуарах.

Подробнее о том, что известно о нынешней Мюнхенской конференции по безопасности - читайте в материале РБК-Украина "Мюнхенская конференция по безопасности 2025: когда состоится и кто примет участие".