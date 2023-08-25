Трамп стал первым президентом США, которому сделали тюремное фото
В четверг, 24 августа, экс-президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму как обвиняемый по уголовным делам. Там сделали его фотографию и зарегистрировали в качестве заключенного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Следует отметить, что в предыдущих трех случаях Трампа во время ареста не фотографировали.
Таким образом, Трамп стал первым президентом за всю историю США, у которого есть тюремное фото.
Тюремное фото Трампа (Fulton County Sheriff's Office)
Сам Трамп также опубликовал свое тюремное фото в Twitter, подписав: "Вмешательство в выборы! Никогда не сдадимся".
Это была его первая публикация в Twitter с января 2021 года. Таким образом, Трамп нарушил свое обещание не пользоваться соцсетью.
https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023
Судебные дела против Трампа
Против экс президента Соединенных Штатов открыто несколько дел, в том числе в апреле Великое жюри признало его причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.
Также Трампу было предъявлено обвинение в 37 пунктах по делу о "секретных документах", которые обнаружили у него в имении. За это ему грозит от 20 лет тюрьмы.
Кроме того, 24 августа бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте, чтобы сдаться.
Трамп выдвинули более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году.
В результате Трампа арестовали и поместили в тюрьму округа Фултон.
Шериф округа Пэт Лабат заявил, что все 19 обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии пройдут такой же процесс, что и любой другой обвиняемый по уголовным делам в округе.
Однако позже стало известно, что его освободили под залог. В СИЗО он пробыл около 20 минут.
Стоит отметить, что 22 августа после встречи адвокатов Трампа с офисом окружного прокурора бывший президент согласился внести залог в размере 200 тысяч долларов.
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