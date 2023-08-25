Трамп став першим президентом США, якому зробили тюремне фото
У четвер, 24 серпня, експрезидент США Дональд Трамп прибув у в'язницю як обвинувачений у кримінальних справах. Там зробили його фотографію та зареєстрували як ув’язненого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Варто зазначити, що у попередніх трьох випадках Трампа під час арешту не фотографували.
Таким чином, Трамп став першим президентом за всю історію США, у якого є тюремне фото.
Тюремне фото Трампа (Fulton County Sheriff's Office)
Сам Трамп також опублікував своє тюремне фото у Twitter, підписавши: "Втручання у вибори! Ніколи не здамося".
Це була його перша публікація у Twitter із січня 2021 року. Таким чином Трамп порушив свою обіцянку не користуватися соцмережею.
https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023
Судові справи проти Трампа
Проти експрезидента Сполучених Штатів відкрито кілька справ, зокрема у квітні Велике журі визнало його причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.
Також, Трампу було пред'явлено звинувачення у 37 пунктах в справі про "секретні документи", які виявили в нього у маєтку. За це йому загрожує від 20 років ув'язнення.
Окрім того, 24 серпня колишній президент США Дональд Трамп прибув до в'язниці округу Фултон в Атланті, щоб здатися.
Трампу висунули більше десятка обвинувачень у зв’язку з його спробами скасувати результати виборів у Джорджії у 2020 році.
В результаті Трампа заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон.
Шериф округу Пет Лабат заявив, що всі 19 обвинувачених у справі про втручання в вибори у Джорджії пройдуть такий самий процес, що й будь-який інший обвинувачений у кримінальних справах в окрузі.
Однак пізніше стало відомо, що його звільнили під заставу. У СІЗО він пробув близько 20 хвилин.
Варто зазначити, що 22 серпня після зустрічі адвокатів Трампа з офісом окружного прокурора, колишній президент погодився внести заставу в розмірі 200 тисяч доларів.
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