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Трамп согласился внести 200 тысяч долларов залога по делу вмешательства в выборы, - CNN

США, Вторник 22 августа 2023 00:11
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Трамп согласился внести 200 тысяч долларов залога по делу вмешательства в выборы, - CNN Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

После встречи адвокатов Дональда Трампа с офисом окружного прокурора округа Фултон, бывший президент согласился внести залог в размере 200 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ожидается, что Трамп и несколько соответчиков по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия проработают условия своего залога с офисом окружного прокурора уже в понедельник. Переговоры будут вести адвокаты экспрезидента Тодд Бланш, Дженнифер Литтл и Дрю Финдлинг.

Также утверждается, что окружной прокурор Фани Уиллис достиг соглашения с одним из соответчиков Трампа адвокатом Джоном Истменом о залоге в размере 100 тысяч долларов.

Дела против Трампа

Против Дональда Трампа открыто несколько судебных дел, в том числе в апреле Большое жюри присяжных признало его причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

9 июня бывшему президенту было предъявлено обвинение в 37 пунктах дела о "секретных документах", обнаруженных в его имении "Мар-а-Лаго". За что Трампу грозит от 20 лет заключения.

Впоследствии стало известно, что ряд ведущих доноров Республиканской партии США пытаются найти альтернативу Трампу для участия в президентских выборах 2024 года.

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