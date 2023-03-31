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Впервые в истории. Суд решил предъявить обвинение Трампу, - CNN

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Пятница 31 марта 2023 01:19
Впервые в истории. Суд решил предъявить обвинение Трампу, - CNN Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности бывшего президента США Дональда Трампа к выплате 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.

Сообщается, что в ближайшие дни должно быть официально обнародовано обвинительное заключение. Предполагается, что к тому времени прокуроры попросят Трампа предстать перед судом. Сам Дональд Трамп пока никак не комментировал ситуацию.

Обвинительный акт против Дональда Трампа, вынесенный большим жюри Нью-Йорка, был запечатан. Он будет объявлен в ближайшие дни.

По версии следствия, Сторми Дэниелс заплатили, чтобы "купить молчание" по поводу ее предполагаемой связи с политиком. Прокурор Манхэттена подозревает, что выплаты были сделаны из средств на избирательную президентскую кампанию 2016 года.

Реакция Трампа на обвинение

Дональд Трамп назвал решение суда присяжных политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории США.

"Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории. С того момента, как я спустился по золотому эскалатору в Башне Трампа, и еще до того, как я был приведен к присяге в качестве вашего президента Соединенных Штатов, радикальные левые демократы — враги трудолюбивых мужчин и женщин этой страны — были заняты охотой на ведьм", - заявил Трамп.

По его словам, раньше демократы лгали в своей одержимости попытками схватить Трампа, но теперь они сделали немыслимое — предъявили обвинение совершенно невиновному человеку и совершили акт вопиющего вмешательства в выборы.

Напомним, недавно экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что его арестуют 21 марта и призвал к протестам в случае этого.

К тому же Трамп на своем первом предвыборном митинге в Уэйко, штат Техас, сравнил начатые против него расследования с "ужасами сталинской России".

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