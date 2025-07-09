ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп станет VIP-гостем финала клубного ЧМ: что известно

Среда 09 июля 2025 11:16
UA EN RU
Трамп станет VIP-гостем финала клубного ЧМ: что известно Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Президент США Дональд Трамп лично посетит финал клубного чемпионата мира, который состоится 13 июля на стадионе "МетЛайф" в Нью-Джерси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ESPN.

Трамп на финале Клубного ЧМ

Дональд Трамп сделал заявление во время заседания Кабинета министров, которое проходило одновременно с официальным открытием офиса ФИФА в "Трамп-тауэре" в Нью-Йорке.

Именно там будет размещен трофей клубного чемпионата мира.

"Я пойду на игру", - сказал Трамп журналистам.

Инфантино отметил поддержку властей США

Президент Федерации футбола Джанни Инфантино отметил весомую поддержку со стороны американских властей, способствующую успешной организации турнира.

"Мы получили такую большую поддержку от правительства и от президента вместе с Рабочей группой Белого дома по проведению клубного чемпионата мира по футболу и чемпионата мира по футболу в следующем году", - сказал Инфантино.

Подготовка к ЧМ-2026

Финал, который состоится на домашнем стадионе команд НФЛ "Нью-Йорк Джетс" и "Джайантс", совпадает с подготовкой США к приему рекордного количества команд на чемпионат мира 2026 года.

Клубный чемпионат мира по футболу, в котором соревнуются сильнейшие клубы планеты, считается генеральной репетицией перед турниром 2026 года.

Трамп уже неоднократно демонстрировал интерес к крупным спортивным событиям. Он стал первым действующим президентом США, который посетил "Супербоул", а также объявил о проведении драфта НФЛ 2027 года в Вашингтоне.

Несмотря на это, некоторые политические решения администрации Трампа, в частности иммиграционные ограничения, вызывают беспокойство среди участников чемпионата мира.

Однако ФИФА уверяет, что событие будет открытым и гостеприимным для всех участников.

График финальных матчей Клубного чемпионата мира-2025

Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля, а матч за выход в него между ПСЖ и "Реалом" состоится сегодня, 9 июля в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что первый финалист уже известен, "Челси" первым вышел в финал Клубного ЧМ.

Также читайте, почему Клубный чемпионат мира хотят отменить навсегда.

А еще вам будет интересно, какие важные изменения ФИФА предлагают внести на ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФИФА Чемпионат мира Дональд Трамп Футбол
Новости
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос