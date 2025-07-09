Трамп станет VIP-гостем финала клубного ЧМ: что известно

Президент США Дональд Трамп лично посетит финал клубного чемпионата мира, который состоится 13 июля на стадионе "МетЛайф" в Нью-Джерси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ESPN .

Трамп на финале Клубного ЧМ

Дональд Трамп сделал заявление во время заседания Кабинета министров, которое проходило одновременно с официальным открытием офиса ФИФА в "Трамп-тауэре" в Нью-Йорке.

Именно там будет размещен трофей клубного чемпионата мира.

"Я пойду на игру", - сказал Трамп журналистам.

Инфантино отметил поддержку властей США

Президент Федерации футбола Джанни Инфантино отметил весомую поддержку со стороны американских властей, способствующую успешной организации турнира.

"Мы получили такую большую поддержку от правительства и от президента вместе с Рабочей группой Белого дома по проведению клубного чемпионата мира по футболу и чемпионата мира по футболу в следующем году", - сказал Инфантино.

Подготовка к ЧМ-2026

Финал, который состоится на домашнем стадионе команд НФЛ "Нью-Йорк Джетс" и "Джайантс", совпадает с подготовкой США к приему рекордного количества команд на чемпионат мира 2026 года.

Клубный чемпионат мира по футболу, в котором соревнуются сильнейшие клубы планеты, считается генеральной репетицией перед турниром 2026 года.

Трамп уже неоднократно демонстрировал интерес к крупным спортивным событиям. Он стал первым действующим президентом США, который посетил "Супербоул", а также объявил о проведении драфта НФЛ 2027 года в Вашингтоне.

Несмотря на это, некоторые политические решения администрации Трампа, в частности иммиграционные ограничения, вызывают беспокойство среди участников чемпионата мира.

Однако ФИФА уверяет, что событие будет открытым и гостеприимным для всех участников.