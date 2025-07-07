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Флуминенсе - Челси, ПСЖ - Реал Мадрид: где смотреть

Понедельник 07 июля 2025 18:45
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Флуминенсе - Челси, ПСЖ - Реал Мадрид: где смотреть Клубный чемпионат мира 2025 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Приближаются решающие матчи полуфинала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу, где определятся финалисты турнира.

Расписание поединков и где смотреть - подскажет РБК-Украина.

"Флуминенсе" - "Челси"

Поединок между бразильским и английским клубами состоится во вторник, 8 июля, на арене "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Резерфорде, США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Путь в полуфинал

  • "Флуминенсе" вышел в плей-офф со второго места группы F, где сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" (0:0), победил южнокорейский "Ульсан" (4:2) и разошелся миром с южноафриканским "Мамелоди Сандаунз" (0:0). В 1/8 финала южноамериканский коллектив сенсационно одолел миланский "Интер" (2:0), а в четвертьфинале оказался сильнее саудовского "Аль-Хиляля" (2:1).
  • "Челсии" пробились в плей-офф со второй позиции квартета D. Команда победила американский "Лос-Анджелес" (2:0), потерпели поражение от бразильского "Фламенго" (1:3) и разгромили тунисский "Эсперанс" (3:0). В 1/8 финала "Челси" разбил португальскую "Бенфику" (4:1 после экстратаймов), а в четвертьфинале одолел бразильский "Палмейрас" (2:1).

ПСЖ - "Реал" Мадрид

В среду, 9 июля, французская и мадридская команды встретятся в другом полуфинальном матче Клубного чемпионата мира-2025. Поединок также состоится на арене "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Резерфорде, США. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Путь в полуфинал

  • Парижане вышли в плей-офф с первого места группы B. Они разгромили испанский "Атлетико" Мадрид (4:0), уступили бразильскому "Ботафого" (0:1) и обыграли американский "Сиэтл Саундерз" (2:0). В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике разбили американский "Интер Майами" (4:0), а в четвертьфинале победили немецкую "Баварию" (2:0).

  • Испанский гранд пробился в плей-офф с первой позиции квартета H. "Сливочные" сыграли вничью с саудовским "Аль-Хилялем" (1:1), обыграли мексиканскую "Пачуку" (3:1) и разгромили австрийский "Зальцбург" (3:0). В 1/8 финала "Реал" одолел итальянский "Ювентус" (1:0), а в четвертьфинале обыграл дортмундскую "Боруссию" (3:2).

Финал Клубного чемпионата мира-2025

Победители этих полуфинальных пар сойдутся в решающем матче турнира. Финальный поединок состоится в воскресенье, 13 июля, в Нью-Йорке на арене "МетЛайф Стэдиум", которая вмещает 82 500 зрителей.

Где смотреть матчи

Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плейоф будут доступны на нескольких платформах:

  • телеканал "Суспільне Спорт"
  • местные телеканалы "Суспільного" (на всех платформах)
  • онлайн на сайте "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.

Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.

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