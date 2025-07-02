ФИФА предлагают внести важные изменения на ЧМ-2026: какая причина

ФИФА настойчиво рекомендуют изменить график матчей чемпионата мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, для безопасности футболистов и болельщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport .

Жара в США может угрожать здоровью участников турнира

Такое предложение Международной федерации футбола озвучил профессор Майк Типтон из Университета Портсмута, который специализируется на физиологии человека в условиях экстремального тепла.

Он отметил, что жара во время нынешнего Клубного чемпионата мира в США оказалась опасной не только для игроков, но и для зрителей.

Например, недавно волна жары накрыла восточное побережье Северной Америки. В Нью-Йорке 24 июня зафиксировали температуру +39°C - рекорд для этого месяца.

Именно в этом регионе расположен "Мет-Лайф Стэдиум", где планируют провести сразу восемь матчей, включая финал турнира. Но арена не имеет крыши, а тень на трибунах ограничена.

"Мет-Лайф Стедиум" (фото: facebook.com/MetLifeStadium)

Согласно предварительным ожиданиям, матчи ЧМ-2026 в этом часовом поясе могут стартовать в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 по местному времени. Это ориентировано на европейскую аудиторию и учитывает интересы трансляторов, рекламодателей и спонсоров.

Впрочем, Типтон отметил, что такие условия могут стать критическими.

"Я бы перенес его на стадион с кондиционером и крышей, и желательно на более прохладное время года", - сказал профессор.

Организаторы должны учесть научные данные

Специалист отметил, что риск теплового удара есть не только у спортсменов, но и среди фанатов, в частности пожилых людей и детей.

Он напомнил о случаях госпитализаций во время недавней жары в США и предостерег от игнорирования научных рекомендаций.

"Риски для здоровья касаются не только игроков, но и официальных лиц и зрителей, многие из которых в гораздо меньшей физической форме", - сказал специалист.

"Если продолжать в условиях, когда все рациональные научные данные говорят "стоп", организаторы берут на себя немало ответственности. Вероятно, игра радикально изменится", - добавил Типтон.

Когда определят время матчей ЧМ-2026

Время начала игр станет известным после жеребьевки финальной части турнира, которая запланирована на декабрь этого года.

Напомним, что ЧМ-2026 впервые в истории пройдет с участием 48 сборных и состоится в трех странах Северной Америки.

Пока ФИФА не комментировала возможность изменения времени проведения матчей финальной части мундиаля. Однако уже понятно, что организаторы должны будут как минимум внедрять строгие протоколы гидратации, что повлияет на продолжительность поединков.