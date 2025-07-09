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"Челси" первым вышел в финал Клубного чемпионата мира: видео голов и обзор матча

Среда 09 июля 2025 01:05
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"Челси" первым вышел в финал Клубного чемпионата мира: видео голов и обзор матча "Челси" победил "Флуминенсе" в полуфинале КЧМ-2025 (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Английский "Челси" стал первым финалистом Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, одержав убедительную победу в полуфинале над бразильским "Флуминенсе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

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"Аристократы" уверенно контролировали игру и реализовали свое преимущество в счете. Благодаря качественной игре в атаке и надежной защите, "Челси" одержало победу со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал нападающий "Челси" Жоао Педро, который оформил дубль.

На 18-й минуте форвард открыл счет в игре, забив свой дебютный гол в стартовом составе лондонского клуба. На 56-й минуте Педро удвоил преимущество "синих", установив окончательный счет матча.

Отметим, что "Флуминенсе" за пять матчей на Клубном чемпионате мира-2025 не проиграло ни одного матча, тогда как "Челси" однажды уступило в группе, а тогда в 1/8 финала выиграло лишь в овертайме.

Что дальше?

Этот матч стал важным этапом для лондонцев на пути ко второму в истории финалу КЧМ. Напомним, "Челси" уже выиграл этот турнир в 2021 году, обыграв в решающем матче "Палмейрас".

В этом летнем финале команда встретится с победителем другого полуфинального противостояния, где сыграют французский ПСЖ и мадридский "Реал" с Андреем Луниным, который недавно вляпался в языковой скандал. Этот матч состоится сегодня, в среду, 9 июля, в 22:00 по киевскому времени.

Финал Клубного чемпионата мира-2025, где сойдутся сильнейшие клубы планеты, обещает быть зрелищным завершением турнира.

К слову, решающий матч мундиаля состоится в воскресенье, 13 июля. Местом проведения поединка станет "Метлайф Стэдиум" в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (эта арена, вмещающая 82 500 зрителей, также будет принимать финал Чемпионата мира по футболу 2026 года). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее мы писали, что Клубный чемпионат мира хотят отменить навсегда.

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