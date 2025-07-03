Клубный чемпионат мира хотят отменить навсегда: что известно

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас резко высказался относительно Клубного чемпионата мира, который проходит в июне - июле 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic .

Президент Ла Лиги выступил против нового формата

Во время своего выступления на форуме профессионального футбола в Брюсселе Тебас негативно высказался в адрес ФИФА. По его словам, это решение проводить клубный мундиаль вредит национальным лигам и нарушает спортивный баланс.

"Господин президент, у вас нет ни вещателей, ни спонсоров. Этот турнир никому не нужен - ни клубам, ни игрокам. Его нужно отменить", - обратился Тебас к главе ФИФА Джанни Инфантино

Аргументы Тебаса: финансы, нагрузка

Глава Ла Лиги обратил внимание, что финансирование турнира происходит за счет средств ФИФА, которые должны были бы идти на поддержку национальных федераций.

Также его возмутило, что большие призовые (100 млн евро за полуфинал) искажают конкуренцию между клубами.

Кроме того, расширение до 32 команд и насыщенный график соревнований создают чрезмерную физическую нагрузку на футболистов. По словам Тебаса, новый формат подрывает экосистему европейских лиг.

Также он сообщил, что не было никаких консультаций с Ла Лигой относительно календаря проведения турнира.

Это уже вызывает трудности с планированием старта следующего сезона, ведь "Реал" и "Атлетико", которые представляют Испанию на КЧМ-2025, могут не успеть начать чемпионат в установленный срок.

В этом розыгрыше клубного чемпионата мира "Атлетико" завершил борьбу еще на групповом этапе, тогда как мадридский "Реал" дошел до четвертьфинала.