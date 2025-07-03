ua en ru
Чт, 03 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Клубный чемпионат мира хотят отменить навсегда: что известно

Четверг 03 июля 2025 12:32
UA EN RU
Клубный чемпионат мира хотят отменить навсегда: что известно Джуд Белингем (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас резко высказался относительно Клубного чемпионата мира, который проходит в июне - июле 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Президент Ла Лиги выступил против нового формата

Во время своего выступления на форуме профессионального футбола в Брюсселе Тебас негативно высказался в адрес ФИФА. По его словам, это решение проводить клубный мундиаль вредит национальным лигам и нарушает спортивный баланс.

"Господин президент, у вас нет ни вещателей, ни спонсоров. Этот турнир никому не нужен - ни клубам, ни игрокам. Его нужно отменить", - обратился Тебас к главе ФИФА Джанни Инфантино

Аргументы Тебаса: финансы, нагрузка

Глава Ла Лиги обратил внимание, что финансирование турнира происходит за счет средств ФИФА, которые должны были бы идти на поддержку национальных федераций.

Также его возмутило, что большие призовые (100 млн евро за полуфинал) искажают конкуренцию между клубами.

Кроме того, расширение до 32 команд и насыщенный график соревнований создают чрезмерную физическую нагрузку на футболистов. По словам Тебаса, новый формат подрывает экосистему европейских лиг.

Также он сообщил, что не было никаких консультаций с Ла Лигой относительно календаря проведения турнира.

Это уже вызывает трудности с планированием старта следующего сезона, ведь "Реал" и "Атлетико", которые представляют Испанию на КЧМ-2025, могут не успеть начать чемпионат в установленный срок.

В этом розыгрыше клубного чемпионата мира "Атлетико" завершил борьбу еще на групповом этапе, тогда как мадридский "Реал" дошел до четвертьфинала.

О клубном ЧМ-2025

Клубный чемпионат мира - 2025 стал первым в расширенном формате с участием 32 команд, он продлится почти месяц.

Турнир будет принимать США, а матчи запланированы на период с 15 июня по 13 июля. Ожидается, что именно этот формат станет постоянным для следующих розыгрышей.

А искусственный интеллект уже выбрал фаворита Клубного чемпионата мира.

Ранее мы писали о возможности важных изменений на ЧМ-2026.

Также читайте рейтинг самых дорогих футбольных клубов от Forbes.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Испания Чемпионат мира Футбол
Новости
Войска РФ "Шахедами" ударили по ТЦК в Полтаве: есть раненые и погибшие
Войска РФ "Шахедами" ударили по ТЦК в Полтаве: есть раненые и погибшие
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы