Трамп стане VIP-гостем фіналу клубного ЧС: що відомо

Президент США Дональд Трамп особисто відвідає фінал клубного чемпіонату світу, який відбудеться 13 липня на стадіоні "МетЛайф" в Нью-Джерсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ESPN .

Трамп на фіналі Клубно ЧС

Дональд Трамп зробив заяву під час засідання Кабінету міністрів, яке проходило одночасно з офіційним відкриттям офісу ФІФА в "Трамп-тауері" в Нью-Йорку.

Саме там буде розміщено трофей клубного чемпіонату світу.

"Я піду на гру", - сказав Трамп журналістам.

Інфантіно відзначив підтримку влади США

Президент Федерації футболу Джанні Інфантіно відзначив вагому підтримку з боку американської влади, що сприяє успішній організації турніру.

"Ми отримали таку велику підтримку від уряду та від президента разом із Робочою групою Білого дому щодо проведення клубного чемпіонату світу з футболу та чемпіонату світу з футболу наступного року", - сказав Інфантіно.

Підготовка до ЧС-2026

Фінал, який відбудеться на домашньому стадіоні команд НФЛ "Нью-Йорк Джетс" і "Джайантс", збігається з підготовкою США до прийому рекордної кількості команд на чемпіонат світу 2026 року.

Клубний чемпіонат світу з футболу, у якому змагаються найсильніші клуби планети, вважають генеральною репетицією перед турніром 2026 року.

Трамп вже неодноразово демонстрував інтерес до великих спортивних подій. Він став першим чинним президентом США, який відвідав "Супербоул", а також оголосив про проведення драфту НФЛ 2027 року у Вашингтоні.

Попри це, деякі політичні рішення адміністрації Трампа, зокрема імміграційні обмеження, викликають занепокоєння серед учасників чемпіонату світу.

Однак ФІФА запевняє, що подія буде відкритою і гостинною для всіх учасників.