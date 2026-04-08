Трамп сегодня обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода США из НАТО. Он обсудит такой вопрос с генсеком Альянса Марком Рютте.
Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Журналист спросил у Ливитт, рассматривают ли все еще США возможность выхода из Североатлантического альянса.
"Этот вопрос обсуждался президентом, и, полагаю, он будет обсуждаться президентом через пару часов с генеральным секретарем Рютте. Возможно, после этой встречи, которая состоится позже сегодня днем, вы услышите комментарии непосредственно от президента", - ответила она.
Угрозы Трампа
Напомним, президент США Дональд Трамп начал резко критиковать НАТО из-за того, что союзники отказались по его просьбе отправлять военные корабли в Ормузский пролив для разблокирования его работы.
Американский лидер неоднократно сравнивал Альянс с "бумажным тигром", а также обвинял союзников в трусости.
По словам Трампа, российский диктатор Владимир Путин не будет бояться НАТО, если США выйдут оттуда.
Также он предупреждал, что готов рассмотреть выход США из Альянса. По его мнению, США могут справиться со всеми угрозами сами.
В ответ на такие угрозы президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал своему американскому коллеге меньше говорить. Как отметил Макрон, слова Трампа ставят под сомнения обязательства США.