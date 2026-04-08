Трамп сьогодні обговорить із Рютте можливість виходу США з НАТО, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виходу США з НАТО. Він обговорить таке питання з генсеком Альянсу Марком Рютте.

Як передає РБК-Україна , про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Журналіст запитав у Лівітт, чи розглядають усе ще США можливість виходу з Північноатлантичного альянсу.

"Це питання обговорював президент, і, гадаю, його обговорюватиме президент за кілька годин із генеральним секретарем Рютте. Можливо, після цієї зустрічі, яка відбудеться пізніше сьогодні вдень, ви почуєте коментарі безпосередньо від президента", - відповіла вона.

Погрози Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп почав різко критикувати НАТО через те, що союзники відмовилися на його прохання відправляти військові кораблі в Ормузьку протоку для розблокування її роботи.

Американський лідер неодноразово порівнював Альянс із "паперовим тигром", а також звинувачував союзників у боягузтві.

За словами Трампа, російський диктатор Володимир Путін не боятиметься НАТО, якщо США вийдуть звідти.