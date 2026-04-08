ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп сьогодні обговорить із Рютте можливість виходу США з НАТО, - Білий дім

21:20 08.04.2026 Ср
2 хв
Американський лідер може реалізувати погрози про вихід з Альянсу?
aimg Іван Носальський
Трамп сьогодні обговорить із Рютте можливість виходу США з НАТО, - Білий дім Фото: генсек НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виходу США з НАТО. Він обговорить таке питання з генсеком Альянсу Марком Рютте.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявила прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Журналіст запитав у Лівітт, чи розглядають усе ще США можливість виходу з Північноатлантичного альянсу.

"Це питання обговорював президент, і, гадаю, його обговорюватиме президент за кілька годин із генеральним секретарем Рютте. Можливо, після цієї зустрічі, яка відбудеться пізніше сьогодні вдень, ви почуєте коментарі безпосередньо від президента", - відповіла вона.

Погрози Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп почав різко критикувати НАТО через те, що союзники відмовилися на його прохання відправляти військові кораблі в Ормузьку протоку для розблокування її роботи.

Американський лідер неодноразово порівнював Альянс із "паперовим тигром", а також звинувачував союзників у боягузтві.

За словами Трампа, російський диктатор Володимир Путін не боятиметься НАТО, якщо США вийдуть звідти.

Також він попереджав, що готовий розглянути вихід США з Альянсу. На його думку, США можуть впоратися з усіма загрозами самі.

У відповідь на такі погрози президент Франції Еммануель Макрон порадив своєму американському колезі менше говорити. Як зазначив Макрон, слова Трампа ставлять під сумнів зобов'язання США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Сполучені Штати Америки Білий дім Дональд Трамп Марк Рютте
Новини
Аналітика
