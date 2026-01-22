Трамп сегодня в Давосе может подписать сделку о создании "Совета мира", - ABC

Президент США Дональд Трамп сегодня в четверг, 22 января, намерен провести церемонию подписания сделки о создании "Совета" мира. Ожидается, что это будет в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Как пишет издание, на данный момент более двух десятков стран приняли приглашение Трампа войти в состав совета директоров, но ни один из крупнейших европейских союзников США пока не дал никаких обещаний, а некоторые и вовсе отклонили эту идею.

В среду спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что приглашение войти в состав совета директоров приняли до 25 стран.

"Думаю, более 20, может быть, 25 мировых лидеров уже приняли это предложение", - сказал Уиткофф в интервью CNBC.

По данным американских чиновников, на прошедших выходных приглашение были разосланы более чем 50 мировым лидерам. Представитель Белого дома рассказал АBC News, что ожидается участие около 30 стран.

В то же время источник Reuters говорит, что уже примерно 35 мировых лидеров подтвердили свое намерение войти в состав "Совета мира".

В их число входят союзники США с Ближнего Востока, такие как Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания, Катар и Египет, а также члены НАТО Турция и Венгрия, чьи лидеры поддерживают хорошие личные отношения с Трампом.

Кроме того, принять участие согласились такие страны как Марокко, Пакистан, Индонезия, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай и Вьетнам.

Официально Белый дом пока не обнародовал полный список приглашенных. Остается также неясным, сколько стран подпишут соглашение на ожидаемой в четверг церемонии.

ABC отмечает, что "Совет мира" впервые был создал в 2025 году с двухлетним мандатом Совбеза ООН для управления и восстановления Газы, но в уставе совета нет прямых упоминаний про Газу.

Из проекта устава следует, что "Совет мира" имеет гораздо более широкий мандат как "международная организация" и "орган по миростроительству", который стремится к разрешению мировых конфликтов и обеспечению прочного мира. То есть, организация, на подобии возглавляемой Соединенными Штатами ООН.

Что еще известно о "Совете мира"

Трамп, который, как ожидается, возглавит совет директоров, потенциально может занимать эту должность пожизненно.

"Председательский пост может занимать президент Трамп до его отставки. Однако будущий президент США может назначить или выдвинуть представителя Соединенных Штатов в состав Совета", - сказал американский чиновник.

В проекте устава указано, что государства, принявшие приглашения, получат трехлетний срок членства. Однако постоянное членство будет предоставлено тем странам, которые внесут в "Совет мира" более 1 млрд долларов наличными в течение первого года.

Представитель США пояснил, что взносы в совет являются "добровольными" и не должны рассматриваться как вступительный взнос за членство. По словам чиновника, если страны-члены решат внести средства, то "Совет мира" "применит самые строгие механизмы финансового контроля и надзора.