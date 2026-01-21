Трамп может пожизненно возглавить "Совет мира", - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп может остаться главой "Совета мира" даже после своего президентского срока.

Bloomberg отмечает, что возможность пожизненного пребывания Трампа на посту председателя совета директоров - это очередной нюанс в создании знаковой дипломатической инициативы которая вызывает сопротивление со стороны других лидеров G7. Также это происходит на фоне попытки администрации прояснить, кто войдет в состав совета, как он будет управляться и как будет функционировать.

"Президент... Трамп все еще может возглавить предложенный им "Совет мира" после ухода из Белого дома. (Он будет председателем - ред.) до тех пор, пока он не подаст в отставку", - сказал неназванный американский чиновник.

Что предшествовало

На прошлой неделе Белый дом объявил о назначении нескольких представителей в Исполнительный совет, включая госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Но оставалось неясным, считаются ли они представителями США или назначены в личном качестве.

Ситуацию для Трампа еще больше осложняет проект устава, в котором странам предлагается внести не менее 1 млрд долларов для обеспечения постоянного места в совете. В этом проекте также подразумевается, что Трамп сам будет контролировать эти средства.

На вопрос о том, является ли сумма в 1 млрд долларов вступительным взносом в совет директоров, источник Bloomberg ответил отрицательно и заявил, что странам, которые вносят значительный вклад в проекты и хотят сохранить надзорную роль, будет разрешено оставаться в нем.

Ранее во вторник Трампа предположил, что Совет мира мог бы заменить неэффективную ООН, добавив при этом, что эта организация все же может помочь в его миротворческих усилиях.

"ООН просто не оказывала особой помощи. Я большой поклонник потенциала ООН, но она так и не реализовала его в полной мере. Нужно позволить ООН продолжать свою работу, потому что ее потенциал огромен", - сказал президент США.

Трамп добавил, что хотел бы, чтобы "нам не нужен был совет мира", но подчеркнул, что во всех войнах, которые он урегулировал", Организация Объединенных Наций ни разу" ему "не помогла".

