Зеленский подтвердил, что Украина приглашена в "Совет мира" Трампа

Вторник 20 января 2026 13:16
Зеленский подтвердил, что Украина приглашена в "Совет мира" Трампа Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украина получила приглашение в "Совет мира" от президента США Дональда Трампа, дипломаты работают над ним.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Приглашение мы получили, дипломаты работают над ним. Но Россия - наш враг, Беларусь - их союзник, сложно представить как мы с РФ можем быть вместе в том или ином совете", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что в целом это не касается конкретно этого совета, просто Россия - это о совете войны, и Беларусь сейчас вместе с ними.

"Скажу вам откровенно, нам нужно выжить. Мы боремся за свою независимость, за свою свободу, за свое существование. В этой борьбе нам нужна любая помощь. Мы благодарны Америке за помощь. Президент Трамп возобновил разведку. Сегодня мы видим снова массированный удар", - добавил глава государства.

По его словам, Украина имеет ракеты к комплексам ПВО Patriot. Не все работает идеально, но они приходят, благодаря им Украина защищает свое небо.

"Пока Америке не хватило сил остановить Путина. Хотя на этом дипломатическом пути, скажу откровенно, важные документы готовы. Они будут защищать нас в будущем и будут восстанавливать жизнь в Украине", - добавил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что в плане санкционной политики Киев хочет большего. Но тем не менее танкеры останавливаются Соединенными Штатами и президентом Соединенных Штатов.

"Может ли Америка сделать больше? Может. И мы очень этого хотим. И мы считаем, что американцы способны это сделать. Они силу свою демонстрировали не раз", - подытожил Зеленский.

Что известно о "Совете мира" Трампа

Напомним, 15 января Трамп объявил о создании "Совета мира" для контроля над послевоенным управлением Сектором Газы. Членство в органе рассчитано на три года, однако страны, которые внесут более 1 млрд долларов наличными в течение первого года, смогут занимать свои места бессрочно.

Также ранее сообщалось, что Дональд Трамп направил официальные приглашения лидерам стран мира относительно участия в работе "Совета мира" по Сектору Газа. Среди них - 49 стран и Европейская комиссия.

Президент США хочет, чтобы церемония подписания состоялась в Давосе в четверг, 22 января, несмотря на призывы некоторых из приглашенных пересмотреть условия работы комиссии.

Также администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины, который будет функционировать по образцу аналогичного органа для Сектора Газа.

