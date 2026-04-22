Операция США вышла за пределы Ближнего Востока, - The Washington Post

США захватили иранский танкер в Индийском океане - операции против Тегерана вышли за пределы Ближнего Востока

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Что произошло

Во вторник, 21 апреля, американские военные захватили танкер "Тифани" в открытых водах Индийского океана. Судно подозревают в контрабанде иранской нефти.

На видео, которое опубликовал Пентагон, видно, как американские бойцы спускаются с вертолетов на борт танкера. Операция прошла без инцидентов.

США ввели санкции против "Тифани" еще прошлым летом. Официальные лица утверждают, что судно осуществляло перевалку иранской нефти с корабля на корабль - так называемая схема "теневого флота" для обхода санкций.

Таким образом, как пишет The Washington Post, операция США против Ирана вышла за пределы Ближнего Востока ,

По данным спутниковых снимков, в марте танкер загрузили на острове Харг - главном нефтяном терминале Ирана в Персидском заливе. На борту может быть до 2 миллионов баррелей нефти.

Американский чиновник заявил, что решение о дальнейшей судьбе "Тифани" и его экипажа примут в течение нескольких дней.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн еще на прошлой неделе предупредил: американские силы будут преследовать "любое судно под иранским флагом или любое судно, которое пытается оказать материальную поддержку Ирану" - в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.

Параллельно американские эсминцы сопровождают по меньшей мере два иранских танкера - "Дорена" и "Севин" - у западного побережья Индии.

По состоянию на вторник морская блокада иранских портов, которая действует с 13 апреля, принудительно развернула по меньшей мере 28 судов.

По данным трех американских чиновников, в ближайшие дни на Ближний Восток прибудет третий авианосец США - корабль "Джордж Г. В. Буш". Сейчас он проходит транзитом через восток Африки.

После его прибытия США будут иметь в регионе большую концентрацию военно-морской силы, чем когда-либо с начала конфликта с Ираном. Авианосцы "Джеральд Р. Форд" и "Авраам Линкольн" уже находятся соответственно в Красном и Аравийском море, каждый с десятками истребителей на борту.