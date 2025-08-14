Трамп сказал, сократит ли войска в Европе, чтобы уговорить Путина на мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп предположил, что может "подумать" над сокращением войск США в Европе, если это потребуется для уговаривания российского диктатора Владимира Путина на заключение мирного соглашения в Украине.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами 14 августа.

Когда журналисты спросили его о возможном сокращении войск США в Европе, например в Польше, Трамп ответил, что ему не задавали такие вопросы, но он над этим "подумает позже". "Я подумаю об этом позже. Мне этот вопрос не задавали", - сказал американский президент.