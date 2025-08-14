ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским

США, Четверг 14 августа 2025 18:14
UA EN RU
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп считает, что во время саммита с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске можно достичь прекращения огня в Украине. Но он заявил, что не заинтересован в "заключении соглашения" о мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа перед прессой, цитаты из которого приводит CNN.

"Я не знаю, достигнем ли мы немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдет. Видите, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира", - сказал Трамп.

По его словам, вопрос трехсторонней встречи с участием Зеленского будет решаться по итогам саммита на Аляске. Рассматривается "идея трех разных мест", но по мнению Трампа, "проще всего было бы остаться на Аляске".

При этом Трамп заявил, что не хочет говорить о второй встрече, и вообще намекать об этом, в частности президенту Зеленскому.

"Возможно, она состоится, возможно, нет. Поэтому я не хочу об этом говорить", - сказал он.

Трамп также отметил, что не собирается вести переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией. Он хочет, чтобы Зеленский и Путин самостоятельно это обсуждали.

"Это недостаточно важно. Но было бы удобно, если бы мы провели очень хорошую встречу, потому что я позволю им договориться о своем соглашении. Позвольте им договориться о своей сделке. Я не собираюсь вести переговоры по сделке", - подытожил он.

Отметим, по словам Трампа, во время встречи на Аляске Путин якобы хочет заключить соглашение по Украине. Однако что это именно будет за соглашение, прекращение огня, или абсолютный мир, Трамп не сказал.

При этом во время выступления 13 августа Трамп выразил сомнения, что ему удастся убедить Путина прекратить убийства в рамках войны против Украины. Несмотря на все это, он подтвердил, что поставил перед собой цель в виде достижения прекращения огня между воюющими странами.

Встреча на Аляске

Встреча Трампа и Путина состоится уже завтра, 15 августа, в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски. Переговоры пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

СМИ считают, что во время саммита Путин может выдвинуть Трампу условие признания оккупированных украинских территорий частью России в обмен на вывод войск из других регионов. Украина со своей стороны сформулировала пять ключевых условий, выполнение которых необходимо для достижения справедливого мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Трамп Встреча Трампа и Путина
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия