Трамп назвал встречу с Путиным подготовительной, на неудачу дает 25%

По его словам, саммит на Аляске фактически подготавливает трехстороннюю встречу при участии президента Украины Владимира Зеленского. Трамп подчеркнул, что такая встреча будет "очень-очень важной, поскольку на ней будет заключена сделка".

"Будут уступки в отношении границ, земель и т. д. Вторая встреча будет очень, очень важной. Эта встреча (на Аляске - ред.) является подготовкой, это как шахматная партия. Эта встреча является подготовкой ко второй встрече, но есть 25% вероятность, что эта встреча не будет успешной", - считает Трамп.