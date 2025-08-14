Трамп назвал встречу с Путиным подготовительной, на неудачу дает 25%
Президент США Дональд Трамп хочет на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске подготовить саммит при участии президента Украины Владимира Зеленского.
Как передает РБК-Украина, заявление Трампа приводит СNN.
По его словам, саммит на Аляске фактически подготавливает трехстороннюю встречу при участии президента Украины Владимира Зеленского. Трамп подчеркнул, что такая встреча будет "очень-очень важной, поскольку на ней будет заключена сделка".
"Будут уступки в отношении границ, земель и т. д. Вторая встреча будет очень, очень важной. Эта встреча (на Аляске - ред.) является подготовкой, это как шахматная партия. Эта встреча является подготовкой ко второй встрече, но есть 25% вероятность, что эта встреча не будет успешной", - считает Трамп.
Саммит на Аляске
Напомним, встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным пройдет 15 августа.
Трамп рассказал, что в ходе встречи он планирует обсуждать с главой Кремля возможность перемирия с Украиной.
Также американский лидер заверял, что если встреча пройдет успешно, он хочет немедленно организовать трехсторонний саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом сам глава украинского государства заявлял, что Трамп предложил ему созвониться после встречи с Путиным и согласовать совместные действия.