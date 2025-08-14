ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп назвал встречу с Путиным подготовительной, на неудачу дает 25%

Вашингтон, Четверг 14 августа 2025 18:21
UA EN RU
Трамп назвал встречу с Путиным подготовительной, на неудачу дает 25% Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп хочет на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске подготовить саммит при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает РБК-Украина, заявление Трампа приводит СNN.

По его словам, саммит на Аляске фактически подготавливает трехстороннюю встречу при участии президента Украины Владимира Зеленского. Трамп подчеркнул, что такая встреча будет "очень-очень важной, поскольку на ней будет заключена сделка".

"Будут уступки в отношении границ, земель и т. д. Вторая встреча будет очень, очень важной. Эта встреча (на Аляске - ред.) является подготовкой, это как шахматная партия. Эта встреча является подготовкой ко второй встрече, но есть 25% вероятность, что эта встреча не будет успешной", - считает Трамп.

Саммит на Аляске

Напомним, встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным пройдет 15 августа.

Трамп рассказал, что в ходе встречи он планирует обсуждать с главой Кремля возможность перемирия с Украиной.

Также американский лидер заверял, что если встреча пройдет успешно, он хочет немедленно организовать трехсторонний саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом сам глава украинского государства заявлял, что Трамп предложил ему созвониться после встречи с Путиным и согласовать совместные действия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Дональд Трамп Аляска Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото, видео)
Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото, видео)
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия