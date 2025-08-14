Трамп сказав, чи скоротить війська у Європі, щоб вмовити Путіна на мирну угоду

Президент США Дональд Трамп припустив, що може "подумати" над скороченням військ США у Європі, якщо це буде потрібно для вмовляння російського диктатора Володимира Путіна на укладення мирної угоди в Україні.

Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами 14 серпня.

Коли журналісти спитали його щодо можливого скорочення військ США в Європі, наприклад у Польщі, Трамп відповів, що йому не ставили такі питання, але він над цим "подумає пізніше". "Я подумаю про це пізніше. Мені це питання не ставили", - сказав американський президент.