Трамп сказав, чи скоротить війська у Європі, щоб вмовити Путіна на мирну угоду

США, Четвер 14 серпня 2025 21:59
UA EN RU
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп припустив, що може "подумати" над скороченням військ США у Європі, якщо це буде потрібно для вмовляння російського диктатора Володимира Путіна на укладення мирної угоди в Україні.

Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами 14 серпня.

Коли журналісти спитали його щодо можливого скорочення військ США в Європі, наприклад у Польщі, Трамп відповів, що йому не ставили такі питання, але він над цим "подумає пізніше".

"Я подумаю про це пізніше. Мені це питання не ставили", - сказав американський президент.

Зазначимо, за словами Трампа, Путін нібито хоче під час завтрашньої зустрічі укласти угоду щодо України. При цьому президент США дає 25% ймовірності того, що зустріч на Алясці завершиться невдачею. У випадку невдачі на Росію чекають нові американські санкції.

При цьому Трамп вважає, що Росія готова до укладення угоди про мир, але він не планує вести переговори щодо цього. Трамп хоче, щоб Зеленський та Путін самостійно про все домовилися.

Зустріч Трампа та Путіна відбудеться вже завтра, 15 серпня, в Анкориджі, найбільшому місті Аляски. Переговори пройдуть на військовій базі Елмендорф–Річардсон.

Дональд Трамп Зустріч Трампа та Путіна
