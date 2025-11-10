ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Лукойл" объявил форс-мажор на гигантском нефтяном месторождении, - Reuters

Понедельник 10 ноября 2025 15:05
UA EN RU
"Лукойл" объявил форс-мажор на гигантском нефтяном месторождении, - Reuters Фото: "Лукойл" объявил форс-мажор на гигантском нефтяном месторождении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прошлом месяце США и Великобритания ввели санкции против "Лукойла", второй по величине нефтяной компании России. По словам трех источников, Ирак с тех пор прекратил все денежные и нефтяные платежи компании.

В прошлый вторник "Лукойл" направил официальное письмо в министерство нефти Ирака, в котором говорится, что существуют форс-мажорные обстоятельства, которые мешают компании продолжать нормальную работу на месторождении West Qurna-2.

Российская компания владеет 75% в этом проекте с производственной мощностью около 480 тысяч баррелей в сутки, а оставшаяся доля принадлежит North Oil Company из Ирака.

По данным агентства, если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, "Лукойл" прекратит добычу и полностью выйдет из проекта, заявил высокопоставленный чиновник иракской нефтяной отрасли.

Санкции против "Лукойла"

Напомним, ранее американские власти решили усилить санкции против России из-за войны в Украине. Они ввели ограничения против двух российских нефтяных гигантов - "Роснефти" и "Лукойла".

Ожидается, что санкции вступят в силу 20 ноября, но они уже фактически наносят ущерб российской экономике. В частности, нефтеперерабатывающие заводы Индии заявили о намерении сократить покупку российской нефти.

При этом недавно появилась информация о том, что "Лукойл" может продать свои зарубежные активы швейцарской компании Gunvor.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА Ирак ЛУКОЙЛ-Украина
Новости
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа