"Лукойл" объявил форс-мажор на гигантском нефтяном месторождении, - Reuters

Компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В прошлом месяце США и Великобритания ввели санкции против "Лукойла", второй по величине нефтяной компании России. По словам трех источников, Ирак с тех пор прекратил все денежные и нефтяные платежи компании.

В прошлый вторник "Лукойл" направил официальное письмо в министерство нефти Ирака, в котором говорится, что существуют форс-мажорные обстоятельства, которые мешают компании продолжать нормальную работу на месторождении West Qurna-2.

Российская компания владеет 75% в этом проекте с производственной мощностью около 480 тысяч баррелей в сутки, а оставшаяся доля принадлежит North Oil Company из Ирака.

По данным агентства, если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, "Лукойл" прекратит добычу и полностью выйдет из проекта, заявил высокопоставленный чиновник иракской нефтяной отрасли.