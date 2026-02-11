Трамп еще в 2000-х говорил о преступлениях Эпштейна: что раскрыли файлы ФБР

В июле 2006 года, когда первые обвинения Эпштейну в сексуальных преступлениях стали достоянием общественности, начальник Палм-Бич (Флорида) получил звонок от Трампа.

Соответствующая информация стала известна из интервью ФБР с начальником полиции, которое было проведено в 2019 году и включено в материалы дела.

"Слава богу, вы его останавливает, все и так знали, что он этим занимался", - процитировал слова Трампа начальник полиции Майк Райтер.

Также согласно документу, трамп сказал Райтеру, что люди в Нью-Йорке знали об Эпштейне и предупреждали его, что Гислейн Максвелл (соратница Эпштейна) - была "злой".

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что однажды находился рядом с Эпштейном в присутствии подростков и что он "убрался оттуда к черту".

Рейтер, который вышел на пенсию в 2009 году, подтвердил подробности допроса в ФБР изданию Miami Herald, которое первым сообщило о его существовании.

В ответ на эту информацию в Минюсте США сказали следующее:

"Нам неизвестны как-либо подтверждающие доказательства того, что президента связывался с правоохранительными органами 20 лет назад", - заявили в министерстве.

Что говорят в Белом доме

Как известно, Дональд Трамп много лет дружил с Эпштейном, но как он утверждает, они поссорились еще до первого ареста Эпштейна. Также будучи президентом он неоднократно заявлял, что не знал о преступлениях Эпштейна.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила 10 февраля журналистам, что Трамп был "честен и прозрачен" в вопросе прекращения своих связей с Эпштейном.

"Это был телефонный звонок, который, возможно, состоялся в 2006 году, а возможно, и нет. Я не знаю ответа на этот вопрос", - сказала Ливитт.