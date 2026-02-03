"На самом деле это ужасная история": Трамп о причастности к новым файлам Эпштейна

Американский лидер Дональд Трамп впервые прокомментировал то, что его имя десятки тысяч раз фигурирует в очередной порции фалов Эпштейна. По его словам, он не имеет никакого отношения к делу сексуального преступника.

Как передает РБК-Украина , об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я не имею к этому никакого отношения. Я не имею ничего общего с Джеффри Эпштейном", - сказал Трамп.

Президент США также намекнул, что Министерство юстиции, которое обнародовало очередную порцию файлов Эпштейна, должно было бы заявиться чем-то другим, чем приписывать его персону к этому делу.

"На самом деле, если посмотреть на Министерство юстиции США, они объявили, что обнародовали три миллиона страниц документов. Это, мол, все, чем они должны были заниматься. И, откровенно говоря, я считаю, что Минюсту стоит просто сказать: у нас есть другие дела, которыми нужно заниматься, ведь вся эта история - я имею в виду, кроме Билла Клинтона, Билла Гейтса и многих других людей, по которым возникает немало вопросов, - не имеет никакого отношения ко мне", - заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что Минюст также якобы выяснил - Эпштейн вместе с писателем Майклом Вульфом сговаривались против него.

"Более того, ситуация оказалась даже интереснее, ведь они выяснили, что Джеффри Эпштейн вместе с этим отвратительным писателем по имени Майкл Волф якобы сговаривались против Дональда Трампа, чтобы он проиграл выборы. То есть Эпштейн, по их словам, сотрудничал с писателем, чтобы я проиграл выборы. И это уже само по себе свидетельствует, что я не имел никаких дел с этим человеком", - подчеркнул американский лидер.

Трамп сказал наконец, что в целом "это ужасная история" и на нее тратится много времени.

"Когда Эпштейн был жив, примерно десять лет назад, это никого особо не интересовало. А теперь эта тема фактически бьет по ним самим, поскольку Билл Клинтон является очень важной фигурой в этой истории", - добавил президент США.