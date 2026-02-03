"На самом деле это ужасная история": Трамп о причастности к новым файлам Эпштейна
Американский лидер Дональд Трамп впервые прокомментировал то, что его имя десятки тысяч раз фигурирует в очередной порции фалов Эпштейна. По его словам, он не имеет никакого отношения к делу сексуального преступника.
Как передает РБК-Украина, об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
"Я не имею к этому никакого отношения. Я не имею ничего общего с Джеффри Эпштейном", - сказал Трамп.
Президент США также намекнул, что Министерство юстиции, которое обнародовало очередную порцию файлов Эпштейна, должно было бы заявиться чем-то другим, чем приписывать его персону к этому делу.
"На самом деле, если посмотреть на Министерство юстиции США, они объявили, что обнародовали три миллиона страниц документов. Это, мол, все, чем они должны были заниматься. И, откровенно говоря, я считаю, что Минюсту стоит просто сказать: у нас есть другие дела, которыми нужно заниматься, ведь вся эта история - я имею в виду, кроме Билла Клинтона, Билла Гейтса и многих других людей, по которым возникает немало вопросов, - не имеет никакого отношения ко мне", - заявил Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что Минюст также якобы выяснил - Эпштейн вместе с писателем Майклом Вульфом сговаривались против него.
"Более того, ситуация оказалась даже интереснее, ведь они выяснили, что Джеффри Эпштейн вместе с этим отвратительным писателем по имени Майкл Волф якобы сговаривались против Дональда Трампа, чтобы он проиграл выборы. То есть Эпштейн, по их словам, сотрудничал с писателем, чтобы я проиграл выборы. И это уже само по себе свидетельствует, что я не имел никаких дел с этим человеком", - подчеркнул американский лидер.
Трамп сказал наконец, что в целом "это ужасная история" и на нее тратится много времени.
"Когда Эпштейн был жив, примерно десять лет назад, это никого особо не интересовало. А теперь эта тема фактически бьет по ним самим, поскольку Билл Клинтон является очень важной фигурой в этой истории", - добавил президент США.
Дело Эпштейна и Трамп
Как известно, имя Дональда Трампа фигурирует в деле финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна много раз. Речь идет не только об имени, но и о фактах - например, совместные фото и видео Трампа с Эпштейном.
На днях Минюст США обнародовал очередную порцию так называемых файлов Эпштейна. Среди 3 млн страниц документов, связанных с сексуальным преступником, Трамп упоминается более 38 тысяч раз в 5300 файлах. При этом данные о каких-то нарушениях с его стороны там отсутствуют.
В предыдущей порции файлов Эпштйена речь шла, в частности, о знакомстве Трампа с 14-летней девочкой на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.