Трамп ще у 2000-х говорив про злочини Епштейна: що розкрили файли ФБР

У липні 2006 року, коли перші звинувачення Епштейну в сексуальних злочинах стали надбанням громадськості, начальник Палм-Біч (Флорида) отримав дзвінок від Трампа.

Відповідна інформація стала відома з інтерв'ю ФБР із начальником поліції, яке було проведене 2019 року і включене до матеріалів справи.

"Слава богу, ви його зупиняєте, усі й так знали, що він цим займався", - процитував слова Трампа начальник поліції Майк Райтер.

Також згідно з документом, трамп сказав Райтеру, що люди в Нью-Йорку знали про Епштейна і попереджали його, що Гіслейн Максвелл (соратниця Епштейна) - була "злою".

Крім того, Дональд Трамп повідомив, що одного разу перебував поруч з Епштейном у присутності підлітків і що він "забрався звідти до біса".

Рейтер, який вийшов на пенсію 2009 року, підтвердив подробиці допиту у ФБР виданню Miami Herald, яке першим повідомило про його існування.

У відповідь на цю інформацію в Мін'юсті США сказали таке:

"Нам невідомі будь-які докази того, що підтверджують те, що президент зв'язувався з правоохоронними органами 20 років тому", - заявили в міністерстві.

Що кажуть у Білому домі

Як відомо, Дональд Трамп багато років дружив з Епштейном, але як він стверджує, вони посварилися ще до першого арешту Епштейна. Також будучи президентом він неодноразово заявляв, що не знав про злочини Епштейна.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила 10 лютого журналістам, що Трамп був "чесний і прозорий" у питанні припинення своїх зв'язків з Епштейном.

"Це був телефонний дзвінок, який, можливо, відбувся у 2006 році, а можливо, і ні. Я не знаю відповіді на це запитання", - сказала Лівітт.