Фигурант файлов Эпштейна Клинтон согласился свидетельствовать в Конгрессе по делу

Вторник 03 февраля 2026 06:35
UA EN RU
Фото: экс-президент США Билл Клинтон (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Бывший президент США Билл Клинтон и его жена, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, согласились явиться в Конгресс для дачи показаний по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Именно комитет Палаты представителей Конгресса расследует дело опального финансиста Эпштейна, а о появлении там супругов Клинтонов сообщили их адвокаты.

На днях в Палате представителей планировали провести голосование относительно возможного признания Клинтонов виновными в неуважении к суду из-за игнорирования повесток в рамках расследования деятельности Эпштейна.

В письме к главе Комитета по надзору Палаты представителей, республиканцу Джеймсу Комеру, адвокаты Клинтонов отметили, что их клиенты принимают условия комитета и готовы явиться для дачи показаний во взаимовыгодные даты. В то же время они призвали подтвердить, что производство по неуважению к суду не будет продолжено.

В офисе Комера заявили, что позиция адвокатов остается нечеткой, поскольку конкретные даты дачи дачи показаний до сих пор не были предложены.

Старший демократ в комитете, конгрессмен Роберт Гарсия, заявил, что Клинтоны настроены сотрудничать с Комитетом по надзору, и добавил, что у его руководителя фактически нет другого выбора, кроме как принять это предложение.

Что говорит Клинтон об обвинениях?

Билл Клинтон ранее подчеркивал, что разорвал любые контакты с Эпштейном за много лет до его смерти в нью-йоркской тюрьме в 2019 году и не знал о его преступной деятельности.

Однако экс-президент США неоднократно фигурировал в расследованиях в отношении сексуального преступника из-за перелетов на его частном самолете и личных контактов в 2000-х годах.

Хиллари Клинтон непосредственно в материалах дела не фигурирует, однако упоминается косвенно - через контакты ее мужа с Эпштейном в период, когда Билл Клинтон уже не занимал государственных должностей.

Bloomberg подчеркивает, что дача показаний бывшим президентом США перед органом Конгресса является крайне редкой практикой.

Напомним, что кроме кадров - фото и видео, где Клинтон зафиксирован с Эпштейном, резонанс вызвала картина, найденная в доме финансиста и сексуального преступника. На ней Билл Клинтон изображен в платье и на каблуках.

РБК-Украина писало также, что президент США Дональд Трамп опровергает преступные связи с Эпштейном, однако признает, что следствие должно заниматься такими лицами, как Клинтон.

Отметим, что Трамп упоминается более 38 тысяч раз в 5300 файлах Эпштейна. В то же время данные о каких-то нарушениях с его стороны там отсутствуют.

