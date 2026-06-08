ua en ru
Пн, 08 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп розповів про жорсткий ультиматум для Нетаньягу

21:17 08.06.2026 Пн
3 хв
Що саме американський лідер сказав ізраїльському прем'єру?
aimg Валерій Ульяненко
Трамп розповів про жорсткий ультиматум для Нетаньягу Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп розповів подробиці своєї розмови з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу перед відповіддю Ізраїлю на удар Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mako.

За словами Трампа, під час розмови він попередив Нетаньягу, що якщо ізраїльські атаки переростуть у повномасштабну війну, той може залишитись один проти іранців.

"Я сказав Бібі, що тобі краще бути дуже обережним у своїх діях, тому що дуже скоро ти можеш залишитися один проти Ірану", - зазначив президент США.

Відповідь Ізраїлю на удар

Він розповів, що під час розмови з Нетаньяху попросив того не відповідати на ракетний удар Ірану. За його словами, ця розмова закінчилася без чіткого висновку, і прем'єр Ізраїлю не сказав, яке рішення він прийняв. Водночас люди, які чули розмову, заявили, що "Трампу вдалося виграти у Нетаньягу ще кілька днів".

Читайте також: Нетаньягу вирішив не бомбити Іран і розкрив меседж Трампу

Пізніше Нетаньягу провів консультації з керівниками оборонного відомства, а потім повідомив держсекретарю США Марко Рубіо про своє рішення атакувати Іран.

"Ізраїльтяни надали нам оновлену інформацію на дуже пізньому етапі. Вони вже прямували до Ірану. Мені вдалося зменшити масштаб атаки", - наголосив Трамп.

Угода щодо Ірану

Він також заявив, що п’ять країн регіону, які беруть участь у посередницьких зусиллях між США та Іраном, попросили його чинити тиск на Нетаньягу, щоб той припинив атаки та просунувся вперед у досягненні угоди.

"Сьогодні вранці іранці заявили, що більше не будуть здійснювати напади на Ізраїль. Вони попросили нас сказати Ізраїлю, щоб він припинив напади. Я зателефонував Бібі і змусив його припинити", - сказав Трамп.

Президент США підкреслив, що, як і раніше, вважає себе відкритим для угоди і що Іран зацікавлений у її укладенні.

Що передувало

Нагадаємо, пізно ввечері 7 червня Іран уперше з квітня здійснив щонайменше три хвилі запусків балістичних ракет по Ізраїлю. Ізраїльські сили ППО перехопили близько десяти ракет, а інформації про загиблих унаслідок прямих влучань не надходило.

Після атаки Трамп провів телефонну розмову з Нетаньягу та закликав утриматися від негайної відповіді. За словами Трампа, переговори з Іраном нібито перебували на завершальному етапі.

Втім, Ізраїль не підтримав таку позицію. Уже вранці 8 червня ізраїльська армія завдала ударів по ракетних пускових установках і військовій інфраструктурі в центральних та західних районах Ірану.

У понеділок, 8 червня, Іран заявив про припинення військових операцій проти Ізраїлю. Водночас Тегеран пригрозив "жорсткішими та більш руйнівними діями", якщо Ізраїль продовжить операцію на півдні Лівану або завдасть нових ударів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нетаньяху Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп
Новини
Сікорський заступився за польський орден Зеленського та згадав про Шредера
Сікорський заступився за польський орден Зеленського та згадав про Шредера
Аналітика
82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція