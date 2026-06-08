Трамп розповів про жорсткий ультиматум для Нетаньягу

Президент США Дональд Трамп розповів подробиці своєї розмови з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу перед відповіддю Ізраїлю на удар Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mako .

За словами Трампа, під час розмови він попередив Нетаньягу, що якщо ізраїльські атаки переростуть у повномасштабну війну, той може залишитись один проти іранців.

"Я сказав Бібі, що тобі краще бути дуже обережним у своїх діях, тому що дуже скоро ти можеш залишитися один проти Ірану", - зазначив президент США.

Відповідь Ізраїлю на удар

Він розповів, що під час розмови з Нетаньяху попросив того не відповідати на ракетний удар Ірану. За його словами, ця розмова закінчилася без чіткого висновку, і прем'єр Ізраїлю не сказав, яке рішення він прийняв. Водночас люди, які чули розмову, заявили, що "Трампу вдалося виграти у Нетаньягу ще кілька днів".

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Пізніше Нетаньягу провів консультації з керівниками оборонного відомства, а потім повідомив держсекретарю США Марко Рубіо про своє рішення атакувати Іран.

"Ізраїльтяни надали нам оновлену інформацію на дуже пізньому етапі. Вони вже прямували до Ірану. Мені вдалося зменшити масштаб атаки", - наголосив Трамп.

Угода щодо Ірану

Він також заявив, що п’ять країн регіону, які беруть участь у посередницьких зусиллях між США та Іраном, попросили його чинити тиск на Нетаньягу, щоб той припинив атаки та просунувся вперед у досягненні угоди.

"Сьогодні вранці іранці заявили, що більше не будуть здійснювати напади на Ізраїль. Вони попросили нас сказати Ізраїлю, щоб він припинив напади. Я зателефонував Бібі і змусив його припинити", - сказав Трамп.

Президент США підкреслив, що, як і раніше, вважає себе відкритим для угоди і що Іран зацікавлений у її укладенні.

Що передувало

Нагадаємо, пізно ввечері 7 червня Іран уперше з квітня здійснив щонайменше три хвилі запусків балістичних ракет по Ізраїлю. Ізраїльські сили ППО перехопили близько десяти ракет, а інформації про загиблих унаслідок прямих влучань не надходило.

Після атаки Трамп провів телефонну розмову з Нетаньягу та закликав утриматися від негайної відповіді. За словами Трампа, переговори з Іраном нібито перебували на завершальному етапі.