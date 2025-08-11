RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Трамп рассказал, почему он не ввел вторичные санкции и тарифы против России

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп не ввел обещанные вторичные санкции и тарифы против России, поскольку ему предложили провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию американского лидера.

Трамп прокомментировал свои планы ввести санкции и тарифы против покупателей российской нефти, которые он так и не реализовал. 

"Я собирался сделать гораздо больше, но я получил звонок, что они хотят встретиться. Я посмотрю, о чем они хотят поговорить", - отметил он.

Трамп добавил, что он хотел бы видеть прекращение огня и самую лучшую сделку для обеих сторон. 

"Для танго нужны двое. У меня будет встреча на следующей неделе с ним (с Путиным), у меня хорошие отношения с ним, хотя я не был с ним хорошим", - отметил американский лидер. 

Обещание Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заверял, что если до 8 августа российский диктатор Владимир Путин не начнет перемирие с Украиной, он введет против России вторичные санкции и тарифы.

Американский лидер подчеркивал, что Путин "гонит России кучу бреда", поскольку после звонков он начинает обстреливать мирные города Украины.

На прошлой неделе в западных СМИ появились слухи, что Трамп все же введет против России вторичные санкции. Но 8 августа этого так и не произошло. Вместо этого президент анонсировал свою встречу с Путиным.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине