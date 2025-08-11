UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Трамп розповів, чому він не запровадив вторинних санкцій і тарифів проти Росії

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп не ввів обіцяних вторинних санкцій і тарифів проти Росії, оскільки йому запропонували провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію американського лідера.

Трамп прокоментував свої плани запровадити санкції і тарифи проти покупців російської нафти, які він так і не реалізував.

"Я збирався зробити набагато більше, але я отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Я подивлюся, про що вони хочуть поговорити", - зазначив він.

Трамп додав, що він хотів би бачити припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін.

"Для танго потрібні двоє. У мене буде зустріч наступного тижня з ним (із Путіним), у мене хороші стосунки з ним, хоча я не був із ним хорошим", - зазначив американський лідер.

Обіцянка Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп запевняв, що якщо до 8 серпня російський диктатор Володимир Путін не почне перемир'я з Україною, він введе проти Росії вторинні санкції і тарифи.

Американський лідер підкреслював, що Путін "жене Росії купу маячні", оскільки після дзвінків він починає обстрілювати мирні міста України.

Минулого тижня в західних ЗМІ з'явилися чутки, що Трамп все ж таки введе проти Росії вторинні санкції. Але 8 серпня цього так і не сталося. Натомість президент анонсував свою зустріч із Путіним.

Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні