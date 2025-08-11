Трамп розповів, чому він не запровадив вторинних санкцій і тарифів проти Росії

Трамп прокоментував свої плани запровадити санкції і тарифи проти покупців російської нафти, які він так і не реалізував.

"Я збирався зробити набагато більше, але я отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Я подивлюся, про що вони хочуть поговорити", - зазначив він.

Трамп додав, що він хотів би бачити припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін.

"Для танго потрібні двоє. У мене буде зустріч наступного тижня з ним (із Путіним), у мене хороші стосунки з ним, хоча я не був із ним хорошим", - зазначив американський лідер.