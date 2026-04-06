Трамп рассказал, с чего начался "разрыв" между США и НАТО

"Все началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "пока-пока", - сказал президент.

Он в очередной раз назвал Североатлантический альянс "бумажным тигром".

"Очевидно, что они нам не нужны, потому что они вообще никак не помогли", - добавил американский лидер.

Резкая критика НАТО

Напомним, последнее время президент США Дональд Трамп регулярно критикует своих союзников по НАТО.

Все началось с того, что американский лидер попросил страны Альянса вмешаться в американо-израильскую операцию против Ирана и помочь разблокировать Ормузский пролив.

Союзники отказались участвовать в операции. Часть из них подчеркнула, что это "не их война".