Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп рассказал, с чего начался "разрыв" между США и НАТО

21:59 06.04.2026 Пн
1 мин
Американский лидер считает, что Североатлантический альянс не нужен США
aimg Иван Носальский
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп считает, что разрыв между Америкой и НАТО начался с его посягательств на Гренландию.

Как передает РБК-Украина, заявление американского лидера приводит CNN.

Читайте также: США выйдут из НАТО? Что надо знать о новых угрозах Трампа

"Все началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "пока-пока", - сказал президент.

Он в очередной раз назвал Североатлантический альянс "бумажным тигром".

"Очевидно, что они нам не нужны, потому что они вообще никак не помогли", - добавил американский лидер.

Резкая критика НАТО

Напомним, последнее время президент США Дональд Трамп регулярно критикует своих союзников по НАТО.

Все началось с того, что американский лидер попросил страны Альянса вмешаться в американо-израильскую операцию против Ирана и помочь разблокировать Ормузский пролив.

Союзники отказались участвовать в операции. Часть из них подчеркнула, что это "не их война".

В ответ американский лидер заявил, что НАТО - это "улица с односторонним движением", поскольку США якобы готовы помочь союзникам, а ответной помощи нет.

Также недавно Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО.

Больше по теме:
НАТОСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампГренландия