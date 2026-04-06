Трамп розповів, з чого почався "розрив" між США і НАТО

21:59 06.04.2026 Пн
1 хв
Американський лідер вважає, що Північноатлантичний альянс не потрібен США
aimg Іван Носальський
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп вважає, що розрив між Америкою і НАТО почався із його зазіхань на Гренландію.

Як передає РБК-Україна, заяву американського лідера наводить CNN.

"Усе почалося, якщо хочете знати правду, з Гренландії. Ми хочемо Гренландію. Вони не хочуть нам її віддавати. І я сказав: "бувай-бувай", - сказав президент.

Він укотре назвав Північноатлантичний альянс "паперовим тигром".

"Очевидно, що вони нам не потрібні, тому що вони взагалі ніяк не допомогли", - додав американський лідер.

Різка критика НАТО

Нагадаємо, останнім часом президент США Дональд Трамп регулярно критикує своїх союзників по НАТО.

Усе почалося з того, що американський лідер попросив країни Альянсу втрутитися в американо-ізраїльську операцію проти Ірану і допомогти розблокувати Ормузьку протоку.

Союзники відмовилися брати участь в операції. Частина з них наголосила, що це "не їхня війна".

У відповідь американський лідер заявив, що НАТО - це "вулиця з одностороннім рухом", оскільки США нібито готові допомогти союзникам, а відповідної допомоги немає.

Також нещодавно Трамп заявив, що всерйоз розглядає можливість виходу США з НАТО.

