ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Не на Аляску? Трамп заявил, что поедет в Россию для встречи с Путиным

Вашингтон, Понедельник 11 августа 2025 18:10
UA EN RU
Не на Аляску? Трамп заявил, что поедет в Россию для встречи с Путиным Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу, 15 августа, полететь в Россию, чтобы встретиться там с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента США Дональда Трампа.

"Знаете, я собираюсь встретиться с Путиным. В пятницу я еду в Россию", - заявил он.

Американский лидер не раскрыл дополнительных деталей о том, где именно состоится его встреча с Путиным.

Встречи на Аляске не будет?

Напомним, слухи о возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина начали распространяться после того, как спецпредставитель президента США Стив Уиткофф поехал в Москву и встретился там с главой Кремля.

В ходе встречи они обсуждали возможность завершения войны России против Украины.

Уже в ночь на 9 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

В Кремле такую информацию подтвердили. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что США и Россия - это "близкие соседи", поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
ЕС получил 1,6 млрд евро для Украины от замороженных активов России
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине