Не на Аляску? Трамп заявил, что поедет в Россию для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу, 15 августа, полететь в Россию, чтобы встретиться там с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента США Дональда Трампа.

Американский лидер не раскрыл дополнительных деталей о том, где именно состоится его встреча с Путиным.

"Знаете, я собираюсь встретиться с Путиным. В пятницу я еду в Россию", - заявил он.

Встречи на Аляске не будет?

Напомним, слухи о возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина начали распространяться после того, как спецпредставитель президента США Стив Уиткофф поехал в Москву и встретился там с главой Кремля.

В ходе встречи они обсуждали возможность завершения войны России против Украины.

Уже в ночь на 9 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

В Кремле такую информацию подтвердили. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что США и Россия - это "близкие соседи", поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.