Трамп раскритиковал Израиль за удар по Бейруту

Президент США Дональд Трамп раскритиковал израильский удар по Бейруту в момент, когда Вашингтон и Иран близки к мирному соглашению. Он подчеркнул, что атак больше не должно быть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома в Truth Social.

"Сегодняшнее нападение на Бейрут не должно было произойти, особенно в такой важный день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном", - написал Трамп.

Он подчеркнул, что Израиль имеет право защищаться от угроз, однако ответная атака была "очень незначительной и бессмысленной". По словам Трампа, в результате израильского удара никто не пострадал, поэтому атака не должна мешать процессу достижению сделки с Ираном.

Лидер США добавил, что стороны очень близки соглашению, которое принесет мир на Ближний Восток, в том числе и в Ливан. И отметил, что все стороны должны прекратить свои военные действия.

"Больше не должно быть нападений Израиля нигде в Ливане, но также не должно быть больше нападений с любой другой стороны, включая "Хезболлу", против Израиля. Это может стать началом долгого и прекрасного мира - давайте не испортим его", - резюмировал Трамп.