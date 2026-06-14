Трамп раскритиковал Израиль за удар по Бейруту
Президент США Дональд Трамп раскритиковал израильский удар по Бейруту в момент, когда Вашингтон и Иран близки к мирному соглашению. Он подчеркнул, что атак больше не должно быть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома в Truth Social.
"Сегодняшнее нападение на Бейрут не должно было произойти, особенно в такой важный день, когда мы так близки к мирному соглашению с Ираном", - написал Трамп.
Он подчеркнул, что Израиль имеет право защищаться от угроз, однако ответная атака была "очень незначительной и бессмысленной". По словам Трампа, в результате израильского удара никто не пострадал, поэтому атака не должна мешать процессу достижению сделки с Ираном.
Лидер США добавил, что стороны очень близки соглашению, которое принесет мир на Ближний Восток, в том числе и в Ливан. И отметил, что все стороны должны прекратить свои военные действия.
"Больше не должно быть нападений Израиля нигде в Ливане, но также не должно быть больше нападений с любой другой стороны, включая "Хезболлу", против Израиля. Это может стать началом долгого и прекрасного мира - давайте не испортим его", - резюмировал Трамп.
Что предшествовало
Напомним, в субботу Дональд Трамп анонсировал, что США и Иран могут уже сегодня подписать меморандум о взаимопонимании. То есть рамочный документ, который откроет Ормузский пролив, продлит перемирие на 60 дней и этот срок будет временем для согласования финальной сделки о мире.
Однако в МИД Иране вчера опровергли заявление, что сделка будет подписана 14 июня. Но там и не отрицали, что это может произойти в ближайшее временем.
Уже сегодня, 14 июня стало известно, что Израиль нанес авиаудары по кварталу группировки "Хезболлы" в Бейруте. То есть - чуть ли не перед подписанием сделки о прекращении огня между США и Ираном.
Важно понимать, что Иран ранее уже грозился прекратить режим прекращения огня, если Израиль будет атаковать Ливан. Поэтому при взаимных атаках Израиля и "Хезболлы", в переговорах США и Ирана начинали возникать трудности. И к слову, после сегодняшней атаки с иранской стороны уже звучали сигналы, намекающие на возможный срыв сделки.