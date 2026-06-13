Соглашение между США и Ираном могут подписать уже завтра, - Трамп

Иран полностью откажется от разработки и закупки ядерного оружия в рамках новой договоренности с Соединенными Штатами. Новое соглашение могут подписать уже завтра.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Truth Social .

Детали нового соглашения

По словам американского лидера, новые договоренности станут надежной стеной на пути Ирана к созданию ядерного арсенала. В отличие от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного во времена Барака Обамы, нынешний документ не предусматривает никаких финансовых выплат Тегерану.

"Моя сделка с Ираном - это полная противоположность, стена отсутствия ядерного оружия! На самом деле, они больше не хотят иметь ядерного оружия и не будут иметь его, ни путем закупки, ни путем разработки", - подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что сразу после официального подписания документа Ормузский пролив будет полностью открыт для всех судов.

В дальнейшем США планируют привлечь свои бомбардировщики B-2, чтобы полностью утилизировать иранские ядерные материалы, похороненные под горами.

Американский президент выразил надежду на быстрый процесс реализации договоренностей, однако предупредил, что Вашингтон имеет "лучшую альтернативу" на случай срыва сделки.