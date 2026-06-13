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Соглашение между США и Ираном могут подписать уже завтра, - Трамп

20:51 13.06.2026 Сб
2 мин
Трамп раскрыл детали нового соглашения с Ираном
aimg Сергей Козачук
Соглашение между США и Ираном могут подписать уже завтра, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Иран полностью откажется от разработки и закупки ядерного оружия в рамках новой договоренности с Соединенными Штатами. Новое соглашение могут подписать уже завтра.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Truth Social.

Детали нового соглашения

По словам американского лидера, новые договоренности станут надежной стеной на пути Ирана к созданию ядерного арсенала. В отличие от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного во времена Барака Обамы, нынешний документ не предусматривает никаких финансовых выплат Тегерану.

"Моя сделка с Ираном - это полная противоположность, стена отсутствия ядерного оружия! На самом деле, они больше не хотят иметь ядерного оружия и не будут иметь его, ни путем закупки, ни путем разработки", - подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что сразу после официального подписания документа Ормузский пролив будет полностью открыт для всех судов.

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В дальнейшем США планируют привлечь свои бомбардировщики B-2, чтобы полностью утилизировать иранские ядерные материалы, похороненные под горами.

Американский президент выразил надежду на быстрый процесс реализации договоренностей, однако предупредил, что Вашингтон имеет "лучшую альтернативу" на случай срыва сделки.

Ядерная сделка с Ираном и тайные планы США

Напомним, переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном вышел на финальную стадию в первой половине июня 2026 года.

Ранее РБК-Украина писало, что США и Иран согласовали текст мирного соглашения. По словам премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, чья страна выступила посредником, окончательный документ уже полностью готов.

До этого президент США Дональд Трамп также заявлял, что США и Иран подпишут соглашение в ближайшие выходные в Европе, поскольку стороны максимально заинтересованы в быстром результате.

В то же время дипломатический прорыв происходил на фоне серьезного военного напряжения. В частности, США тайно готовили захват обогащенного урана Ирана, но Трамп дал заднюю из-за предупреждения военного командования.

Пентагон разрабатывал план наземной операции с участием спецназа для извлечения ядерных материалов из подземных тоннелей Фордо, Натанза и Исфахана. Однако американский лидер остановил подготовку этой миссии из-за экстремальных рисков для солдат и угрозы масштабной дестабилизации мировой экономики, сделав окончательный выбор в пользу подписания соглашения.

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