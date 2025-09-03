Трамп: Путин должен принять решение, если мне не понравится, будут последствия

Российский диктатор Владимир Путин должен принять решение в контексте войны против Украины. Если оно не понравится США, будут последствия.

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.

" Он знает мою позицию. Он должен принять решение. Я буду либо удовлетворен,либо нет. Если нет - будут последствия ", - добавил Трамп.

Трамп в ответ на вопрос о заявлении для Путина отметил, что у него нет никакого послания для главы Кремля.

Угрозы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп уже несколько месяцев угрожает российскому диктатору Владимиру Путину последствиями, если тот не захочет завершать войну против Украины.

Но американский лидер не спешит переходить к серьезным мерам против РФ. Пока что Вашингтон ввел только ввел тарифы против Индии, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти.

Сегодня, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп обещал принять решение по санкциям и тарифам против России за несколько недель.

По словам главы украинского государства, он проведет разговор с американским лидером, чтобы уточнить точные сроки.

К слову, недавно министр финансов США Скотт Бессент признал, что Путин "в отвратительной манере" усилил удары по мирным городам Украины. Поэтому в США будут обсуждать санкции.