Трамп: Путін має ухвалити рішення, якщо мені не сподобається, будуть наслідки

Російський диктатор Володимир Путін має ухвалити рішення в контексті війни проти України. Якщо воно не сподобається США, будуть наслідки.

Як передає РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

" Він знає мою позицію. Він має ухвалити рішення. Я буду або задоволений, або ні. Якщо ні - будуть наслідки ", - додав Трамп.

Трамп у відповідь на запитання про заяву для Путіна зазначив, що у нього немає жодного послання для голови Кремля.

Погрози Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже кілька місяців погрожує російському диктатору Володимиру Путіну наслідками, якщо той не захоче завершувати війну проти України.

Але американський лідер не поспішає переходити до серйозних заходів проти РФ. Поки що Вашингтон запровадив лише запровадив тарифи проти Індії, яка є одним із найбільших покупців російської нафти.

Сьогодні, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп обіцяв ухвалити рішення щодо санкцій і тарифів проти Росії за кілька тижнів.

За словами голови української держави, він проведе розмову з американським лідером, щоб уточнити точні терміни.

До слова, нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент визнав, що Путін "в огидній манері" посилив удари по мирних містах України. Тому в США обговорюватимуть санкції.