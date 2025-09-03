ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп: Путін має ухвалити рішення, якщо мені не сподобається, будуть наслідки

Середа 03 вересня 2025 19:15
UA EN RU
Трамп: Путін має ухвалити рішення, якщо мені не сподобається, будуть наслідки Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін має ухвалити рішення в контексті війни проти України. Якщо воно не сподобається США, будуть наслідки.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Трамп у відповідь на запитання про заяву для Путіна зазначив, що у нього немає жодного послання для голови Кремля.

"Він знає мою позицію. Він має ухвалити рішення. Я буду або задоволений, або ні. Якщо ні - будуть наслідки", - додав Трамп.

Погрози Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже кілька місяців погрожує російському диктатору Володимиру Путіну наслідками, якщо той не захоче завершувати війну проти України.

Але американський лідер не поспішає переходити до серйозних заходів проти РФ. Поки що Вашингтон запровадив лише запровадив тарифи проти Індії, яка є одним із найбільших покупців російської нафти.

Сьогодні, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп обіцяв ухвалити рішення щодо санкцій і тарифів проти Росії за кілька тижнів.

За словами голови української держави, він проведе розмову з американським лідером, щоб уточнити точні терміни.

До слова, нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент визнав, що Путін "в огидній манері" посилив удари по мирних містах України. Тому в США обговорюватимуть санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Зеленський прибув з візитом до Данії
Зеленський прибув з візитом до Данії
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці