ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп прошел медицинское обследование: врачи рассказали о состоянии его сердца

США, Суббота 11 октября 2025 14:21
UA EN RU
Трамп прошел медицинское обследование: врачи рассказали о состоянии его сердца Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа - "исключительное", его кардиологический возраст на 14 лет моложе хронологического.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Исключительное состояние здоровья" Трампа

Отмечается, что Трамп прошел плановое обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, которое, по словам врача, является "частью его постоянного плана поддержания здоровья".

"Президент Дональд Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя отличные показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической деятельности", - написал врач Капитан Шон П. Барбабелла в одностраничной служебной записке, опубликованной Белым домом.

Врач сказал, что он оценил кардиологический возраст Трампа, который был примерно на 14 лет моложе его хронологического возраста.

Трамп уже проходил медосмотр

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп прошел ежегодный медосмотр. Врачи оценили его состояние здоровья и рассказали, способен ли он быть американским лидером.

Согласно проведенному осмотру президентский врач Капит Шон П. Барбабелла вынес вердикт относительно состояния здоровья Трампа. По данным Барбабелла, президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя крепкое сердечно-сосудистое, легочное, неврологическое и общее физическое здоровье.

Позже оказалось, что у главы Белого дома обнаружили хроническую венозную недостаточность.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белый дом Дональд Трамп Здоровье
Новости
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит