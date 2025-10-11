Трамп прошел медицинское обследование: врачи рассказали о состоянии его сердца

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа - "исключительное", его кардиологический возраст на 14 лет моложе хронологического.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Врач сказал, что он оценил кардиологический возраст Трампа, который был примерно на 14 лет моложе его хронологического возраста.

"Президент Дональд Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя отличные показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической деятельности", - написал врач Капитан Шон П. Барбабелла в одностраничной служебной записке, опубликованной Белым домом.

Отмечается, что Трамп прошел плановое обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, которое, по словам врача, является "частью его постоянного плана поддержания здоровья".

Трамп уже проходил медосмотр

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп прошел ежегодный медосмотр. Врачи оценили его состояние здоровья и рассказали, способен ли он быть американским лидером.

Согласно проведенному осмотру президентский врач Капит Шон П. Барбабелла вынес вердикт относительно состояния здоровья Трампа. По данным Барбабелла, президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя крепкое сердечно-сосудистое, легочное, неврологическое и общее физическое здоровье.

Позже оказалось, что у главы Белого дома обнаружили хроническую венозную недостаточность.