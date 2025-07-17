У Трампа обнаружили проблемы с венами

Президент США Дональд Трамп прошел медицинское обследование из-за "незначительного опухания" ног и синяков на одной из рук. У главы Белого дома обнаружили хроническую венозную недостаточность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп прошел ультразвуковое обследование и "комплексное обследование", которое включало диагностическое исследование сосудов. Оно подтвердило, что Трамп страдает хронической венозной недостаточностью.

Это заболевание возникает, когда вены ног человека не могут нормально перекачивать кровь к сердцу, что приводит к ее застою, и является распространенным среди людей старше 70 лет.

В Белом доме отметили, что признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний, которые могут сопровождаться закупоркой, не было обнаружено.

На недавних фотографиях также были видны синяки на тыльной стороне руки президента. Его врач заявил, что эти следы "соответствуют незначительным повреждениям мягких тканей от частых рукопожатий".