У Трампа обнаружили проблемы с венами
Президент США Дональд Трамп прошел медицинское обследование из-за "незначительного опухания" ног и синяков на одной из рук. У главы Белого дома обнаружили хроническую венозную недостаточность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп прошел ультразвуковое обследование и "комплексное обследование", которое включало диагностическое исследование сосудов. Оно подтвердило, что Трамп страдает хронической венозной недостаточностью.
Это заболевание возникает, когда вены ног человека не могут нормально перекачивать кровь к сердцу, что приводит к ее застою, и является распространенным среди людей старше 70 лет.
В Белом доме отметили, что признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний, которые могут сопровождаться закупоркой, не было обнаружено.
На недавних фотографиях также были видны синяки на тыльной стороне руки президента. Его врач заявил, что эти следы "соответствуют незначительным повреждениям мягких тканей от частых рукопожатий".
Трамп уже проходил медосмотр: что тогда обнаружили врачи
Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп прошел ежегодный медосмотр. Врачи оценили его состояние здоровья и рассказали, способен ли он быть американским лидером.
Согласно проведенному осмотру президентский врач Капит Шон П. Барбабелла вынес вердикт относительно состояния здоровья Трампа. По данным Барбабелла, президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя крепкое сердечно-сосудистое, легочное, неврологическое и общее физическое здоровье.
Врач отметил, что дни президента включают участие во многих встречах, публичные выступления, общение с прессой и частые победы в соревнованиях по гольфу, и этот его активный образ жизни в значительной степени способствует его благополучию.
По данным медицинской карты президента США стало известно, что Трамп имеет:
- хорошо контролируемую гиперхолестеринемию,
- сезонную аллергию,
- перенесенный COVID-19,
- розацеа,
- актинический кератоз,
- доброкачественные невусы,
- дивертикулез,
- полип толстой кишки.
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