Способен ли Трамп быть лидером США: президентский врач дал ответ
Президент США Дональд Трамп прошел ежегодный медосмотр. Врачи оценили его состояние здоровья и рассказали, способен ли он быть американским лидером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корреспондента Bloomberg Джош Вингроува в X.
Президентский врач Капитан Шон П. Барбабелла сообщил, что 11 апреля 2025 года президент Дональд Трамп прошел ежегодный медицинский осмотр в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.
"Я провел и контролировал комплексное обследование, которое включало диагностическое и лабораторное тестирование, а также консультации с четырнадцатью специализированными консультантами, все в соответствии с рекомендациями Целевой группы профилактических услуг США (USPSTF)", - отметил врач.
Барбабелла отметил, что президент дал согласие на обнародование результатов медицинского осмотра.
В медицинской справке подробно описаны жизненные показатели Трампа, такие как: возраст, рост, вес, температура, пульс и давление в состоянии покоя. Также описаны результаты физического обследования и проведенной диагностики.
Согласно проведенному осмотру президентский врач вынес вердикт относительно состояния здоровья Трампа. По данным Барбабелла, президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя крепкое сердечно-сосудистое, легочное, неврологическое и общее физическое здоровье.
Врач отметил, что дни президента включают участие во многих встречах, публичные выступления, общение с прессой и частые победы в соревнованиях по гольфу, и этот его активный образ жизни в значительной степени способствует его благополучию.
"Президент Трамп демонстрирует превосходное когнитивное и физическое здоровье и полностью пригоден для выполнения обязанностей Главнокомандующего и Главы государства", - написал Барбабелла.
Чем болеет Трамп
По данным медицинской карты президента США стало известно, что Трамп имеет:
- хорошо контролируемую гиперхолестеринемию,
- сезонную аллергию,
- перенесенный COVID-19,
- розацеа,
- актинический кератоз,
- доброкачественные невусы,
- дивертикулез,
- полип толстой кишки.
Врач также сообщил, что на протяжении жизни Трамп отказывался от употребления табака и алкоголя.
Напомним, что ранее РБК-Украина писало, пользовался ли Трамп популярным препаратом для похудения "Оземпик".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.