Способен ли Трамп быть лидером США: президентский врач дал ответ

Президент США Дональд Трамп прошел ежегодный медосмотр. Врачи оценили его состояние здоровья и рассказали, способен ли он быть американским лидером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корреспондента Bloomberg Джош Вингроува в X.

Президентский врач Капитан Шон П. Барбабелла сообщил, что 11 апреля 2025 года президент Дональд Трамп прошел ежегодный медицинский осмотр в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

"Я провел и контролировал комплексное обследование, которое включало диагностическое и лабораторное тестирование, а также консультации с четырнадцатью специализированными консультантами, все в соответствии с рекомендациями Целевой группы профилактических услуг США (USPSTF)", - отметил врач.

Барбабелла отметил, что президент дал согласие на обнародование результатов медицинского осмотра.

В медицинской справке подробно описаны жизненные показатели Трампа, такие как: возраст, рост, вес, температура, пульс и давление в состоянии покоя. Также описаны результаты физического обследования и проведенной диагностики.

Согласно проведенному осмотру президентский врач вынес вердикт относительно состояния здоровья Трампа. По данным Барбабелла, президент Трамп остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя крепкое сердечно-сосудистое, легочное, неврологическое и общее физическое здоровье.

Врач отметил, что дни президента включают участие во многих встречах, публичные выступления, общение с прессой и частые победы в соревнованиях по гольфу, и этот его активный образ жизни в значительной степени способствует его благополучию.

"Президент Трамп демонстрирует превосходное когнитивное и физическое здоровье и полностью пригоден для выполнения обязанностей Главнокомандующего и Главы государства", - написал Барбабелла.

Чем болеет Трамп

По данным медицинской карты президента США стало известно, что Трамп имеет:

хорошо контролируемую гиперхолестеринемию,

сезонную аллергию,

перенесенный COVID-19,

розацеа,

актинический кератоз,

доброкачественные невусы,

дивертикулез,

полип толстой кишки.

Врач также сообщил, что на протяжении жизни Трамп отказывался от употребления табака и алкоголя.