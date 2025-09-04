Трамп просит Верховный суд поддержать его глобальные пошлины

Согласно судебным документам, апелляция предусматривает рассмотрение дела в максимально ускоренном порядке с аргументами уже в начале ноября.

Сейчас введенные тарифы остаются в силе, поскольку Апелляционный суд приостановил свое решение, чтобы дать Трампу время попробовать оспорить его в Верховном суде.

Финансовые риски

Издание отмечает, что финансовые ставки делают "таможенное дело" одним из крупнейших за всю историю Верховного суда.

Аналитик Bloomberg Economics Крис Кеннеди отметил, что поражение Трампа в деле снизило бы средний действующий тариф в США с нынешних 16,3% как минимум вдвое и могло бы заставить правительство вернуть десятки миллиардов долларов. Это также могло бы разрушить предыдущие торговые соглашения, которые Трамп достиг с некоторыми странами.

Главный юрист администрации в Верховном суде (генеральный солиситор) Джон Сауэр заявил суду, что решение Апелляционного суда "поставило под угрозу текущие внешнеполитические переговоры и создает риски для рамочных соглашений".

"Если не отменить это решение, то оно, по мнению президента, односторонне разоружит Соединенные Штаты и позволит другим странам держать экономику Америки в заложниках благодаря своей политике торгового возмездия", - отметил Сауэр.

Министерство юстиции проинформировало судей, что противники тарифов согласились на быстрое рассмотрение дела.

Оперативное рассмотрение

В Bloomberg отметили, что рассмотрение дела в начале ноября позволило бы суду вынести решение до конца года, хотя по регламенту, срок его рассмотрения длится до середины 2026 года.

Вероятность того, что Верховный суд выиграет это дело очень высока, но все будет зависеть от судей. Администрация Трампа попросила принять окончательное решение до 10 сентября.

Оспариваемые налоги включают тарифы Трампа от 2 апреля под названием "День освобождения", которые предусматривают пошлины в размере от 10% до 50% на большинство импортируемых товаров в США в зависимости от страны происхождения.

Издание напомнило, что таможенные тарифы от 2 апреля стали крупнейшим повышением импортных налогов в США с 1930 года, когда действовали пошлины Смута-Гоули, и подняли средний уровень тарифов в стране до самой высокой отметки более чем за столетие.

Трамп позиционировал тарифы как критически важные, чтобы выровнять условия для американских компаний и работников на фоне хронических торговых дефицитов.

Однако чиновники его администрации публично преуменьшали значение судебных процессов, заявляя, что большинство тарифов президента можно вводить другими методами.

В то же время, тарифов Трампа на сталь, алюминий и автомобили это обжалование непосредственно не касается, поскольку они были введены в соответствии с другим законом.

Пошлины в отношении Канады и Мексики

Апелляция Трампа также охватывает тарифы, которые президент ввел в отношении Канады, Мексики и Китая, обосновывая это борьбой с торговлей фентанилом. Дело состоит из отдельных исков, поданных штатами под руководством демократов и группой малых бизнесов.

В Bloomberg убеждены, что эта апелляция станет испытанием для Верховного суда с консервативным большинством, который до сих пор преимущественно становился на сторону Трампа в вопросах, где он заявлял о полномочиях, которых его предшественники никогда не имели.

Если судьи согласятся рассматривать дело, они столкнутся с законом, который дает президенту ряд инструментов для реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере нацбезопасности, внешней политики и экономики, однако прямо не упоминает тарифы как один из таких инструментов.

Что гласит Конституция

Конституция США передает полномочия по тарифам Конгрессу, и ключевой вопрос дела заключается в том, делегировали ли законодатели это право президенту.

Верховный суд в подобных случаях ранее требовал от Конгресса четко прописывать передачу своих полномочий в вопросах большого экономического или политического значения.

Генеральный солиситор Джон Сауэр заявил судьям, что "право "регулировать импорт" предусматривает полномочия накладывать тарифы или пошлины на импорт".

Истцы в судах низшей инстанции также утверждали, что торговый дефицит не является той "необычной и чрезвычайной угрозой", которая требуется законом для запуска чрезвычайных президентских полномочий.

"Решение в пользу Трампа по этому вопросу потенциально оставило бы очень мало, если вообще оставило бы, ограничений для возможности президента объявлять чрезвычайное положение и накладывать новые тарифы в качестве ответа", - подытожило издание Bloomberg.