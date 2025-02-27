Трамп подтвердил введение пошлин на импорт из Канады и Мексики и анонсировал новые для Китая

Американский президент Дональд Трамп подтвердил пошлины на импорт из Канады и Мексики. В то же время он анонсировал новые налоги на импорт из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Трамп заявил, что пошлины в размере 25% на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта, а также заявил, что может ввести дополнительные 10% на китайский импорт.

CNN отметило, что Мексика, Китай и Канада являются тремя крупнейшими торговыми партнерами Америки. Одновременное установление пошлин для всех трех стран может привести к стремительному росту цен для американских потребителей, особенно в то время, когда инфляция уже разгорается.

В своей сети Truth Social американский лидер написал, что наркотики все еще поступают в его страну из Мексики и Канады в очень высоких и неприемлемых количествах.