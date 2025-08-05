Трамп предлагает снизить цену на нефть, чтобы остановить войну в Украине: эксперт оценил идею

Снижение цены нефти на 10 долларов реально может сократить доходы России и, соответственно, возможности Москвы продолжать войну с Украиной.

С идеей снизить цена нефти выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил об этом буквально за несколько дней до ожидаемого решения о введении вторичных пошлин в отношении партнеров РФ, и, возможно, еще каких-то мер, которые бы вынудить российского диктатора Владимира Путина пойти на мирное соглашение с Украиной.

Трамп заявил, заставить прекратить войну Россию сможет снижение цены нефти на 10 долларов. "Путин перестанет убивать людей, если мы снизим цены на энергоносители еще на 10 долларов за баррель. У него не будет выбора, потому что его экономика в плачевном состоянии", - сказал президент США.

Такой инструмент действительно может быть достаточно действенным, чтоб сократить доходы России, считает Рябцев.

Сейчас цена нефти Brent на лондонской бирже почти 68 долларов за баррель. Если цена упадет на 10 долларов, то это будет 58. При такой стоимости Brent, российская Urals будет стоить 48 долларов. Это конечно очень слабое снижение, поскольку доходы России от экспорта нефти все равно сохраняются, отметил Рябцев. РФ может продавать нефть с минимальным доходом по цене 40 долларов за баррель. Таким образом, для достижения максимального эффекта, котировки Brent должны снизиться гораздо сильнее.

“Если котировки (Brent - ред.) будут снижены до уровня 40-50 долларов за баррель и сохранятся на таком уровне в течение нескольких месяцев, то доходы России от экспорта нефти сократятся если не до нуля, то в разы”, - заявил Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Почему цена нефти может упасть

Биржевые цены нефти после заявления Трампа должны будут пойти вниз, и до какого уровня они могут опуститься, пока неизвестно.

Кроме того, страны ОПЕК+ на сентябрь уже согласовали увеличение добычи нефти на 547 баррелей в сутки, что безусловно приведет к дальнейшему снижению котировок.

Члены организации планируют 7 сентября рассмотреть вопрос о восстановлении еще одного уровня сокращения добычи на общую сумму около 1,65 млн баррелей в сутки. Эти сокращения действуют до конца следующего года.

“Цена нефти будет снижаться. ОПЕК увеличивает добычу, США тоже. Увеличение предложения при низком спросе снижает цену”, - отметил Рябцев.

Доходы России от нефти уже сократились

Снижение цен на нефть уже привели к потерям бюджета. По информации российских СМИ, в июле доходы сократились почти на треть - на 787,3 млрд рублей от налогов на нефть и газ. Спад на таком уровне Минфин РФ фиксирует уже третий месяц подряд. С начала года снижение нефтегазовых доходов составило почти 20% или 1,2 трлн рублей. Бюджет получил 5,52 трлн рублей против 6,777 трлн за январь-июль прошлого года.