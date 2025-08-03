ua en ru
Пн, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ОПЕК+ увеличивает добычу нефти из-за опасений перебоев поставок из России, - Reuters

Воскресенье 03 августа 2025 23:55
UA EN RU
ОПЕК+ увеличивает добычу нефти из-за опасений перебоев поставок из России, - Reuters Иллюстративное фото: ОПЕК+ увеличивает добычу из-за опасений перебоев поставок из России (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Страны-члены ОПЕК+ согласились с сентября увеличить ежедневную добычу нефти на 547 тысяч баррелей. Причиной такого шага стали растущие опасения относительно потенциальных сбоев в поставках нефти, связанных с ситуацией вокруг России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, такой шаг означает полную и досрочную отмену большей части сокращений добычи ОПЕК+, а также отдельное увеличение добычи в Объединенных Арабских Эмиратах на около 2,5 млн баррелей в сутки, или около 2,4% мирового спроса.

Известно, что восемь членов ОПЕК+ провели короткое заседание на фоне усиления давления США на Индию с целью прекращения закупок российской нефти. Давление США - это часть усилий Вашингтона привлечь Москву к переговорам о мирном соглашении с Украиной. Ведь президент США Дональд Трамп заявил, что хочет достичь мирного соглашения до 8 августа.

В заявлении после заседания ОПЕК+ назвала здоровую экономику и низкие запасы причинами своего решения.

В Reuters отметили, что цены на нефть остаются высокими, даже несмотря на то, что ОПЕК+ увеличила добычу. В частности, в пятницу нефть марки Brent закрылась на уровне около 70 долларов за баррель, что выше минимального уровня 2025 года, который составлял около 58 долларов в апреле, частично благодаря росту сезонного спроса.

"Учитывая достаточно высокие цены на нефть на уровне около 70 долларов, это дает ОПЕК+ определенную уверенность относительно фундаментальных показателей рынка", - сказала соучредитель Energy Aspects Амрита Сен, добавив, что структура рынка также указывает на дефицит запасов.

Reuters пишет, со ссылкой на источники, что восемь стран планируют встретиться снова 7 сентября, для того, чтобы рассмотреть вопрос о восстановлении еще одного уровня сокращения добычи на общую сумму около 1,65 млн баррелей в сутки. Эти сокращения действуют до конца следующего года.

Что такое ОПЕК+

ОПЕК+ - это расширенный формат сотрудничества между странами-членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государствами, которые не входят в эту организацию, но также являются крупными производителями нефти. В ОПЕК+ входят, в частности, Россия, Казахстан, Мексика, Оман и другие. Альянс был создан в 2016 году с целью координации нефтяной политики, стабилизации мирового рынка нефти и регулирования цен путем согласованного сокращения или увеличения объемов добычи.

Главная цель ОПЕК+ - баланс спроса и предложения на нефтяном рынке, что непосредственно влияет на цены на нефть в мире. Решения, которые принимает альянс, оказывают значительное влияние на глобальную экономику, поскольку нефть остается ключевым энергетическим ресурсом. Заседание ОПЕК+ внимательно отслеживают как правительства стран, так и финансовые рынки, ведь даже незначительное изменение в квотах может вызвать колебания цен на топливо и другие экономические последствия.

Откажется ли Индия от нефти из РФ

Ранее ряд западных СМИ написали, что государственные НПЗ Индии с прошлой недели временно прекратили закупки российской нефти. Причина - якобы сокращение скидок и заявления президента США Дональда Трампа о возможных санкциях.

Трамп также предупреждал, что США установят пошлины в размере 25% против Индии.

Как сообщал Bloomberg, по состоянию на 1 августа у берегов Индии застряли по меньшей мере 4 танкера с российской нефтью. Однако, по данным издания NYT, несмотря на угрозы Трампа, Индия все же не откажется от российской нефти.

Больше о том, накажет ли Трамп Индию из-за российской нефти - узнайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому