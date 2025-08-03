ОПЕК+ увеличивает добычу нефти из-за опасений перебоев поставок из России, - Reuters

Страны-члены ОПЕК+ согласились с сентября увеличить ежедневную добычу нефти на 547 тысяч баррелей. Причиной такого шага стали растущие опасения относительно потенциальных сбоев в поставках нефти, связанных с ситуацией вокруг России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, такой шаг означает полную и досрочную отмену большей части сокращений добычи ОПЕК+, а также отдельное увеличение добычи в Объединенных Арабских Эмиратах на около 2,5 млн баррелей в сутки, или около 2,4% мирового спроса.

Известно, что восемь членов ОПЕК+ провели короткое заседание на фоне усиления давления США на Индию с целью прекращения закупок российской нефти. Давление США - это часть усилий Вашингтона привлечь Москву к переговорам о мирном соглашении с Украиной. Ведь президент США Дональд Трамп заявил, что хочет достичь мирного соглашения до 8 августа.

В заявлении после заседания ОПЕК+ назвала здоровую экономику и низкие запасы причинами своего решения.

В Reuters отметили, что цены на нефть остаются высокими, даже несмотря на то, что ОПЕК+ увеличила добычу. В частности, в пятницу нефть марки Brent закрылась на уровне около 70 долларов за баррель, что выше минимального уровня 2025 года, который составлял около 58 долларов в апреле, частично благодаря росту сезонного спроса.

"Учитывая достаточно высокие цены на нефть на уровне около 70 долларов, это дает ОПЕК+ определенную уверенность относительно фундаментальных показателей рынка", - сказала соучредитель Energy Aspects Амрита Сен, добавив, что структура рынка также указывает на дефицит запасов.

Reuters пишет, со ссылкой на источники, что восемь стран планируют встретиться снова 7 сентября, для того, чтобы рассмотреть вопрос о восстановлении еще одного уровня сокращения добычи на общую сумму около 1,65 млн баррелей в сутки. Эти сокращения действуют до конца следующего года.

Что такое ОПЕК+

ОПЕК+ - это расширенный формат сотрудничества между странами-членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государствами, которые не входят в эту организацию, но также являются крупными производителями нефти. В ОПЕК+ входят, в частности, Россия, Казахстан, Мексика, Оман и другие. Альянс был создан в 2016 году с целью координации нефтяной политики, стабилизации мирового рынка нефти и регулирования цен путем согласованного сокращения или увеличения объемов добычи.

Главная цель ОПЕК+ - баланс спроса и предложения на нефтяном рынке, что непосредственно влияет на цены на нефть в мире. Решения, которые принимает альянс, оказывают значительное влияние на глобальную экономику, поскольку нефть остается ключевым энергетическим ресурсом. Заседание ОПЕК+ внимательно отслеживают как правительства стран, так и финансовые рынки, ведь даже незначительное изменение в квотах может вызвать колебания цен на топливо и другие экономические последствия.