Трамп пропонує знизити ціну на нафту, щоб зупинити війну в Україні: експерт оцінив ідею

Зниження ціни нафти на 10 доларів реально може скоротити доходи Росії і, відповідно, можливості Москви продовжувати війну з Україною.

З ідеєю знизити ціну нафти виступив президент США Дональд Трамп. Він заявив про це буквально за кілька днів до очікуваного рішення про введення вторинних мит щодо партнерів РФ, і, можливо, ще якихось заходів, які б змусили російського диктатора Володимира Путіна піти на мирну угоду з Україною.

Трамп заявив, змусити припинити війну Росію зможе зниження ціни нафти на 10 доларів. "Путін перестане вбивати людей, якщо ми знизимо ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель. У нього не буде вибору, тому що його економіка в жалюгідному стані", - сказав президент США.

Такий інструмент дійсно може бути досить дієвим, щоб скоротити доходи Росії, вважає Рябцев.

Зараз ціна нафти Brent на лондонській біржі майже 68 доларів за барель. Якщо ціна впаде на 10 доларів, то це буде 58. За такої вартості Brent, російська Urals коштуватиме 48 доларів. Це звичайно дуже слабке зниження, оскільки доходи Росії від експорту нафти все одно зберігаються, зазначив Рябцев. РФ може продавати нафту з мінімальним доходом за ціною 40 доларів за барель. Таким чином, для досягнення максимального ефекту, котирування Brent повинні знизитися набагато сильніше.

"Якщо котирування (Brent - ред.) будуть знижені до рівня 40-50 доларів за барель і збережуться на такому рівні протягом декількох місяців, то доходи Росії від експорту нафти скоротяться якщо не до нуля, то в рази", - заявив Рябцев у коментарі РБК-Україна.

Чому ціна нафти може впасти

Біржові ціни нафти після заяви Трампа повинні будуть піти вниз, і до якого рівня вони можуть опуститися, поки невідомо.

Крім того, країни ОПЕК+ на вересень вже погодили збільшення видобутку нафти на 547 барелів на добу, що безумовно призведе до подальшого зниження котирувань.

Члени організації планують 7 вересня розглянути питання про відновлення ще одного рівня скорочення видобутку на загальну суму близько 1,65 млн барелів на добу. Ці скорочення діють до кінця наступного року.

"Ціна нафти буде знижуватися. ОПЕК збільшує видобуток, США теж. Збільшення пропозиції за низького попиту знижує ціну", - зазначив Рябцев.

Доходи Росії від нафти вже скоротилися

Зниження цін на нафту вже призвели до втрат бюджету. За інформацією російських ЗМІ, у липні доходи скоротилися майже на третину - на 787,3 млрд рублів від податків на нафту і газ. Спад на такому рівні Мінфін РФ фіксує вже третій місяць поспіль. З початку року зниження нафтогазових доходів становило майже 20% або 1,2 трлн рублів. Бюджет отримав 5,52 трлн рублів проти 6,777 трлн за січень-липень минулого року.