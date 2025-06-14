США против снижения потолка цен на российскую нефть, - Bloomberg

США не хотят снижать предельную цену на российскую нефть в рамках "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Собеседники Bloomberg уточняют, что решение о снижении предельной цены на российскую нефть остается за президентом США Дональдом Трампом. Но пока что нет никаких изменений в позиции, которую США изложили на встрече министров финансов G7 в начале этого года.

Источники издания утверждают, что США не отступают от своей позиции по поводу снижения потолка цен на российскую нефть. Это ослабляет надежды Европы, что такое решение удастся принять на уровне G7 во время саммита в Канаде.

Снижение потолка цен

Напомним, Европейский союз и Великобритания стремятся снизить потолок цен с 60 долларов за баррель до 45 долларов, чтобы подорвать возможности России по финансированию войны.

Европейский союз уже включил такие меры в свой последний пакет санкций против Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Но пока что пакет только представила Еврокомиссия, в силу он не вступил.

Стоит заметить, что на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном цены не нефть резко поднялись до уровня около 73 долларов за баррель.

Как обратил внимание Институт изучения войны (ISW), это может сыграть на руку России в ее военных усилиях против Украины.

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