ua en ru
Сб, 14 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

США против снижения потолка цен на российскую нефть, - Bloomberg

Суббота 14 июня 2025 05:58
UA EN RU
США против снижения потолка цен на российскую нефть, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США не хотят снижать предельную цену на российскую нефть в рамках "Большой семерки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания утверждают, что США не отступают от своей позиции по поводу снижения потолка цен на российскую нефть. Это ослабляет надежды Европы, что такое решение удастся принять на уровне G7 во время саммита в Канаде.

Собеседники Bloomberg уточняют, что решение о снижении предельной цены на российскую нефть остается за президентом США Дональдом Трампом. Но пока что нет никаких изменений в позиции, которую США изложили на встрече министров финансов G7 в начале этого года.

Снижение потолка цен

Напомним, Европейский союз и Великобритания стремятся снизить потолок цен с 60 долларов за баррель до 45 долларов, чтобы подорвать возможности России по финансированию войны.

Европейский союз уже включил такие меры в свой последний пакет санкций против Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Но пока что пакет только представила Еврокомиссия, в силу он не вступил.

Стоит заметить, что на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном цены не нефть резко поднялись до уровня около 73 долларов за баррель.

Как обратил внимание Институт изучения войны (ISW), это может сыграть на руку России в ее военных усилиях против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
DAILY
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова