Президент США Дональд Трамп утвердил продление на год антироссийских санкций, которые были введены из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ .

"Я продлеваю на 1 год режим чрезвычайного положения, объявленный указом № 13660 (первые санкции против РФ, которые США ввели в 2014 году - ред.)", - сказано в документе.

В указе подчеркивается, что действия и политика России "продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов".

В тексте упоминаются чрезвычайный режим (санкции), который был введен против РФ 6 марта 2014 года, и другие документы, которыми санкции против агрессора постепенно расширялись. Основанием для расширения были незаконная оккупация Крыма, применение силы против Украины, а также признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Стоит заметить, что документ датирован 18 февраля и предназначен для публикации в Федеральном реестре США 20 февраля.

Санкции США против России

Указ №13660, который продлил Трамп, является фундаментом всей санкционной архитектуры США против России. Он был подписан в ответ на начало российской агрессии в Крыму. Этот документ ввел режим "чрезвычайной угрозы" национальной безопасности и внешней политике США.

На базе этого и последующих исполнительных указов (в частности, №14065 и №14068, выданных в 2022 году) действуют:

персональные санкции против оцепления российского диктатора Владимира Путина, российских олигархов и чиновников;

секторальные ограничения, блокирующие доступ России к западным технологиям, капиталу и энергетическому оборудованию;

запрет на импорт и экспорт стратегических товаров, а также ограничения на сделки с государственным долгом РФ.

Ежегодное продление этого режима является юридической необходимостью для того, чтобы все введенные ограничения оставались в силе и не потеряли силу автоматически.