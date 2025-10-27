Санкции Трампа рушат экспорт российской нефти: от перевозок отказались греческие танкеры
Греческие танкерные компании, которые, согласно данным аналитиков, могут экспортировать треть российской нефти, отказываются работать с российскими нефтяными компаниями. Причиной являются санкции США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
По неофициальный информации, с начала месяца греческие танкеры перевезли минимум российской нефти. И это при том, что в этом году они каждый месяц вывозили из РФ от 10 до 20 млн баррелей.
В настоящее время перевозку нефти сорта Urals в основном осуществляют танкеры так называемого "теневого флота".
После усиления санкционного давления со стороны США стоимость фрахта заметно выросла. Если ранее доставка одной партии Urals из портов Приморск и Усть-Луга в Индию обходилась примерно в 7 млн долларов, то теперь средняя ставка превысила 8 млн долларов, а некоторые судовладельцы подняли цены до 10 млн долларов за рейс.
Санкции Трампа
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефти" и "Лукойла", на долю которых приходится около половины всей добычи и экспорта нефти в стране.
В то же время Евросоюз утвердил 19-й пакет ограничений, добавив в санкционные списки еще 117 танкеров из состава "теневого флота", увеличив их общее количество до 558.
На этом фоне российский диктатор Владимир Путин заявил, что такие ограничения якобы не будут иметь существенного влияния на российскую экономику.
Он также обвинил США в "недружественных действиях" и попытке надавить на Россию для завершения войны против Украины.